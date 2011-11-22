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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 22日 星期二 12:17 BJT

伊涅斯塔负伤 将缺席巴萨对米兰大战

西甲劲旅巴塞罗那周一宣布，中场大将伊涅斯塔因大腿擦伤，将缺席周三欧冠H组球队对阵AC米兰一战。巴萨在其官网上称，伊涅斯塔在周六巴萨4-0大胜萨拉戈萨的比赛中受伤。不过巴萨也有利好消息，前锋佩德罗已经伤愈，将随队出征意大利。路透

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