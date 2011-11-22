叙利亚称联合国决议草案是在向其“宣战”

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透联合国11月21日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国决议草案谴责叙利亚八个月来对国内抗议运动的镇压，叙利亚驻联合国代表贾法里（Bashar Ja'afari）周一称，这是在向他的国家“宣战”。
这份由德国提交给联合国大会人权委员会的草案，起草方为德国、英国和法国，其61个支持国家中还包含五个阿拉伯国家。
贾法里对人权委员会表示：“这意味着在向我的国家宣示，要发起一场政治的、媒体的和外交的战争。”人权委员会由联合国193个成员国组成。
“这一宣战，是要影响我们政治决策的独立性，使我们在推进国家政治议程上受阻。”
叙利亚向联合国承诺，将停止开展针对平民的军事行动，并实施政治改革。不过联合国官员称，叙利亚总统阿萨德并未遵守他的任何承诺。
该草案称，人权委员会“强烈谴责叙利亚当局重大的、系统性的人权践踏行为，比如武断的执行死刑、过度使用武力以及迫害和杀害示威者与人权捍卫者”。
草案也谴责“随意逮捕、秘密拘禁以及严刑拷打和虐待包括儿童在内的被拘者”，并要求立即停止所有此类人权践踏行为。
人权委员会将于周二对该草案投票表决，若获通过，将于下月在联合国大会全体会议上进行投票表决。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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