中国汽车厂商未来销量增长料将放缓

11月21日在广州国际车展中拍到的图片。 REUTERS/Tyrone Siu

路透广州11月21日电（记者 梁淑芬/方燕）---汽车行业高管及分析师周一称，因没有购车激励政策且政府紧缩信贷，明年中国乘用车销量增长仍将停滞不前，汽车厂商面临的降价和改善售後服务的压力增大。

行业高管在广州车展上称，明年中国乘用车需求增长可能介于3-10%，今年的预期增幅为5-6%，均较2010年33%的增长明显下滑。中国是世界最大的汽车市场。

汽车厂商对中国汽车市场的长远前景仍充满信心，一些厂商近年来宣布的一系列扩张项目即是例证。但面对当前的全球经济不确定性，中国汽车市场的短期前景则不容乐观。

广汽集团(2238.HK)总经理曾庆洪称，今年中国汽车市场形势非常严峻，从1-10月的数据可见一斑。广汽集团是日本丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)的中国合作夥伴。

随着政府取消小排量汽车补贴、提高节能补贴门槛，中国10月汽车销量仅增长1.4%，拖累前十个月增幅至5.9%。

曾庆洪预测，今年中国乘用车销量可能增长约6%，2012年增长也可能大致如此。

他表示，乘用车销量受到信贷紧缩等政策的影响，汽车商能感受到，经销商信贷和车贷也均已收紧。

长安汽车(000625.SZ)总经理张宝林的看法更为悲观，他预测，明年乘用车销量仅会在今年预测销量1,850万辆基础上增长3%。

价格竞争

分析师称，销售增长放缓，加上产能扩张，可能迫使一些汽车厂商通过降价或改善售後服务等方式来推动销量增长，竞争将主要集中在售价20万元或更高的车型上。

一些汽车经销商告诉路透，他们虽然没有宣布降价，但实际上已经开始向买家提供现金返利。

第一上海证券首席策略师叶尚志称，价格竞争在年初就已现端倪，还会作为一种清仓方式继续存在。

不过他也表示，价格竞争不会成为一个核心主题，汽车厂商还会通过更优质的服务来吸引买家。他说，一些汽车厂商H股的当前股价，也反映乘用车销售增长放缓。

高档车大放异彩

行业高管和分析师称，从销售增势看，高档车可谓大放异彩，部分得益于这一市场刚刚起步。

沃尔沃汽车中国销售公司总裁兼执行长施瑞翔（Richard Snijders）称，明年沃尔沃在中国的销量将会增长40-50%。沃尔沃已被中国吉利汽车(0175.HK)收购。

他预计，沃尔沃今年在中国的销量将达4.8-5万辆，而去年销量刚过3万辆。

他说：“高档车市场并未受太多影响。我们在中国仍属于较小的竞争者，我们仍可快速增长，因为我们可以做到比过去更灵活、更好。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。