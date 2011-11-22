申银万国力争2013年上市--董事长

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京11月22日电---中国申银万国证券股份有限公司董事长丁国荣周二表示,到2013年力争实现公司上市,核心业务国内市场排名前五名.目前中央汇金公司已成为申万控股股东,持股比例55.38%.
丁国荣是在申银万国投资中国策略年会上做上述表示的.他指出,"在刚刚过去的一个月里,中央汇金公司与上海国际集团完成了关于申银万国与国泰君安股份的置换和转让."
去年底第一财经日报曾引述上海市金融机构改革高层人士透露,上海市已与中央汇金公司达成一致,汇金将放弃国泰君安,上海市将放弃申银万国,以此来化解"一参一控"问题.双方换股比例是1股国泰君安股份换2.33股申银万国股份.
丁国荣并称,到2013年,申万的目标是要基本形成证券控股集团框架.到2015年,要完善证券控股集团组织架构,形成以资本市场为依托的金融产业链,核心业务力争进入证券业前三名.
数据显示,今年1-10月,申银万国共实现营业收入33.81亿元人民币,净利润13.35亿元.截止10月底,申万股票基金交易市场占有率3.83%,行业排名第7名;资产管理业务本金规模达80.53亿元,行业排名第11名;融资融券业务馀额21.32亿元,行业排名第10名.
"一参一控"是证监会要求一家机构或者受同一实际控制人控制的多家机构参股证券公司的数量不得超过两家,其中控股证券公司的数量不得超过一家.
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路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。