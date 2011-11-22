申银万国力争2013年上市--董事长

路透北京11月22日电---中国申银万国证券股份有限公司董事长丁国荣周二表示,到2013年力争实现公司上市,核心业务国内市场排名前五名.目前中央汇金公司已成为申万控股股东,持股比例55.38%.

丁国荣是在申银万国投资中国策略年会上做上述表示的.他指出,"在刚刚过去的一个月里,中央汇金公司与上海国际集团完成了关于申银万国与国泰君安股份的置换和转让."

去年底第一财经日报曾引述上海市金融机构改革高层人士透露,上海市已与中央汇金公司达成一致,汇金将放弃国泰君安,上海市将放弃申银万国,以此来化解"一参一控"问题.双方换股比例是1股国泰君安股份换2.33股申银万国股份.

丁国荣并称,到2013年,申万的目标是要基本形成证券控股集团框架.到2015年,要完善证券控股集团组织架构,形成以资本市场为依托的金融产业链,核心业务力争进入证券业前三名.

数据显示,今年1-10月,申银万国共实现营业收入33.81亿元人民币,净利润13.35亿元.截止10月底,申万股票基金交易市场占有率3.83%,行业排名第7名;资产管理业务本金规模达80.53亿元,行业排名第11名;融资融券业务馀额21.32亿元,行业排名第10名.