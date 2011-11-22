明年沪综指核心波动区间料在2,200-3,000--申万

路透北京11月22日电---中国大型券商--申银万国证券周二发布报告称,预计明年中国股市沪综指的核心波动区间将在2,200-3,000点,对比当前A股11.4倍的估值水平,明年估值中枢有望上行至12倍.

在行业配置方面,申万建议,明年一季度,应关注景气仍能逆周期回升的行业,包括电力设备(尤其是输变电设备和核电)、医药、消费型投资设备.

而待政策出现较大松动後,应把握周期和成长共振的机会,届时建议配置房地产、重卡、工程机械、化工和与转型相关的成长股.

中国股市沪综指周二早盘报2,392.67点,今年来已累计下跌14.8%,因国内政策持续收紧,且下半年欧债危机蔓延.

对于香港股市,申银万国预测,2012年末,?生国企指数的目标点位为13,140点,对应上涨空间为22%.长期可配置消费、医药、公共事业、能源和高端制造业.

"市场将在波动中上行,短期维持谨慎,中长期更乐观",报告称.

?生国企指数早盘报9,654.84点,今年累计下挫24%;?生指数报18,130.31点,今年已下挫21%.(完)