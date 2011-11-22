人行料明年初调降存准率--花旗

中国政府将进一步防控金融风险 对A股形成一定压制--瑞银
路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。
路透香港11月22日电---投资银行花旗周二发布报告称,预计中国央行将在明年初调降存款准备金率,但利率暂时不会变动.
报告称,预计到年末时,财政支出将呈现季节性上涨,但小规模的资金流出可能继续,因对汇率预期出现变化.考虑到旧的M2预计会增长约13%,更广义的M2可能增长15%,使得今年没有必要调降存款准备金率.
"但是在2012年初财政存款的增加(和税务支付相关)将使得调降存款准备金率很可能在中国农历新年(1月23日)之前进行."报告称.
报告并指出,若资本流出加速或者政府录得财政盈馀,旧的M2增速可能低于11-12%,将会令调降举措提前至今年底之前.
该行认为,利率调降的窗口将在通胀低于3.5%或季度国内生产总值(GDP)同比增速低于8%时打开.同时,考虑到不确定的外部环境和居民消费价格(CPI)下降的路径,利率上调的障碍会非常高.
中国10月CPI同比上涨5.5%,环比涨0.1%.分析人士认为,通胀趋势性回落,经济增速放缓,考虑到货币政策的滞後效应,政策需进行适度预调与微调.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。
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