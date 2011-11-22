秘鲁与中国贸易额明年料增长16%

路透利马11月21日电---秘鲁政府周一表示，尽管全球经济增长放缓，秘鲁与中国贸易额明年料将增长16%，达150亿美元。

秘鲁贸易部长席尔瓦（Jose Luis Silva）称，对中国的出口额，将取决于全球需求状况以及矿产资源的价格。中国已取代美国成为秘鲁最大贸易夥伴国。

席尔瓦在一个由中国与拉丁美洲公司参加的商业会议上表示：“我们希望（秘鲁与中国贸易额）明年达到150亿美元。不过一切还将依赖于国际环境。”

秘鲁与中国近期签订了自由贸易协定，此举有望推动今年两国贸易额增长30%，达130亿美元。秘鲁是世界主要原材料出产国，向中国出口铜、锌、鱼粉及其他商品，进口商品包括电视机及汽车等很多类别。

美洲开发银行总裁莫雷诺（Luis Alberto Moreno）在该会议上表示，中国已成为秘鲁、巴西、智利等国的头号出口目的地，以及阿根廷、哥伦比亚和哥斯达黎加等国的第二大出口国。

莫雷诺称，中国与拉美的贸易额去年达1,800亿美元，而10年前，这一数字仅为100亿美元。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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