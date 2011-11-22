宽松信贷弄巧成拙 令中国太阳能企业不堪重负

2011年11月10日，江西赛维LDK公司的员工在安徽合肥的工作间?工作。 REUTERS/Stringer

* 宽松信贷进一步导致生产扩大,价格下跌

* 地方政府敦促银行继续提供贷款

* 中国主要太阳能企业贷款翻倍至150亿美元--里昂证券

* 债务上升将影响太阳能企业的财务状况--分析师

* 银行担忧这些企业的财务状况

记者 Leonora Walet/Kane Wu 编译 李春喜/孙茉莉/艾茂林

路透香港11月21日电---中国的太阳能企业可以从国有银行那里获得慷慨的贷款,这不仅引来西方同业的不满,也威胁到公司自身的财务状况,因这些企业正面临产品价格下跌以及欧洲市场需求暴跌的局面.欧洲是他们最大的市场.

尽管需求疲弱,但大量资金流入中国太阳能产业,推动了上半年生产增长,同时也打压了产品价格,并招来美国的反倾销调查.中国地方政府在太阳能企业中持有股份.

在中国政府发展清洁能源政策的推动下,国有银行向太阳能产业提供低息贷款.而曾经帮助成立这些太阳能企业的省级政府,也要求银行继续放贷,这可能会令本来已经处境艰难的太阳能行业雪上加霜.

今年以来,生产过剩和库存积压令太阳能光电板的价格下跌了约40%.分析师预计到明年初价格会进一步下滑10%.

"中国银行业对太阳能产业的信贷泡沫持续得越久,膨胀得越大,最终因行业整合而引发的基本面修正就越剧烈,也更难以预料,"瑞士信贷分析师Satya Kumar表示.

"行业需要更大幅度地削减产出,而这只有在债务泡沫破裂时才会发生,"他表示,并警告称除非中国收紧信贷,否则该行业可能经历一段持续的价格低迷期.

根据里昂证券的数据,截止6月30日,中国最大的13家太阳能上市企业贷款总额较去年同期增长了一倍,达到150亿美元左右.其中绝大多数的债务借自中资银行,并将在一年内到期.

**债务难以为继**

中国对国内企业的支持激怒了美国太阳能行业,他们称中国企业得到大量津贴和其他补贴,因而可以向美国产品压价.

但分析师和银行人士表示,随着库存和债务越积越多,利润萎缩且市场恶化,大批实力较弱的太阳能企业可能最终被淘汰出局.

"未来六个月他们将不会有盈利,"里昂证券太阳能行业分析师Charles Yonts说道.他预期一些公司将开始还不起贷款,陷于被出售的境地.

"整个光伏行业的资产负债表已经难以支持."

因产品价格下滑,中国江西赛维LDKLDK.N上周大幅调降营收预估,First Solar(FSLR.O),常州天合光能(Trina Solar)(TSL.N),英利(Yingli Green Energy Holding)(YGE.N)及Renesola(SOL.N)均调降当年目标.

据里昂证券称,象江西赛维LDK、无锡尚德(Suntech Power Holdings)STP.N和Canadian Solar(CSIQ.O)这些在美国挂牌的中国企业中,LDK的信贷风险最高.

美国富国银行(Wells Fargo)太阳能分析师Sam Dubinsky上周将LDK从其荐股范围中剔除,称他"无法确信该股是理想的投资."指因LDK的资产负债表大部分为短期债务,该公司面临的流动性风险加剧.

路透未能获得LDK对其信贷状况发表评论.

分析师称,Canadian Solar,中电光伏(China Sunergy)CSUN.O,LDK和尚德的资本与负债的比率均超过100%,难以承受产品价格的进一步下滑.该产业的资产和负债比率中值为46%.

**选择性放贷**

据银行业消息人士称,尽管当地政府要求增加放贷,但在中国最大的光电板生产基地之一--江苏,当地银行针对光伏企业的贷款则越发严格.

一位不愿具名的银行业人士称:"光伏行业非常令人担心,该业势必要出现痛苦的重组.一些企业将不得不面对严重的问题,甚至会破产."

如果银行收紧银根,那些资金短缺的企业可能不得不以不利条件筹资,或是削减投资.

Susquehanna Financial数据显示,总部位于上海的太阳能电池厂商晶科能源控股(JKS.N)今年第二季短期银行承兑票据的发行额是去年的八倍左右,筹得资金用于向供应商付款,突显业内流动性面临的挑战.

晶科能源首席财务官(CFO)张龙根表示,发行银行承兑票据在业内很常见.

"这有助于维持良性的现金流,"其表示,并补充说该公司拥有强劲的资产负债表.

银行的放贷标准也变得更加严格,因担心该行业或面临更多困境.

"银行对很多公司的债务水平感到不安,所以可能会不予支持那些缺乏竞争力的厂商,"KBC全球替代性能源基金(KBC Eco Fund Alternative Energy)经理Colm O'Connor说.

但是,像保利协鑫能源(3800.HK)和Trina Solar这样相对较大的公司应能挺过这波低迷,因他们背後有国有股东或地方政府的支持,需要他们的工厂保持运转以增进就业.

"这些公司是就业大户.地方政府将极力鼓励银行不要削减信贷额度,并对短期贷款作展期,"一位分析师称.因涉及敏感话题,该分析师要求匿名.

江西赛维LDK面对营收下滑的局面,计划2013年前将多晶硅产能扩大两倍,达到55,000吨.

中国三大政策性银行之一的国家开发银行[CHDB.UL]在9月批准同保利协鑫价值7.13亿美元的贷款协议.中投公司[CIC.UL]持有後者的20%股份.(完)

--译文审校 郑茵

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