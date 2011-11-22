德国产业界预计该国经济无衰退风险--调查

路透柏林11月21日电---德国BDI工业联盟周一表示,德国经济没有衰退的风险,拜制造业展现的韧性所赐,该国可望安渡欧债危机.

对于欧债危机对德国所造成的冲击,BDI工业联盟主席Hans-Peter Keitel的看法较部份观察家更为乐观;他在声明中表示,"从业界的观点看来,没有重陷衰退的理由."

他补充说,德国的工业基础处于"强劲"状态.

此外,一份调查显示,多数德国企业预计未来一年经济将放缓,但不致步入衰退;但这份调查对于向来为经济成长驱动力的出口,则抱持更为悲观的看法.

受访的2,600家企业当中,几近25%计画在明年裁员,仅有七分之一的企业预计将增聘员工.

德国智库ZEW公布的月度调查显示,该国分析师和投资者信心11月大降,为连续第九个月下滑.

ZEW分析师Michael Schroeder在该数据出炉後表示,德国经济衰退风险升高,在未来几季当中,德国经济至少有一季会出现萎缩.

IW Institute周一进行的调查显示,约有半数的受访者预计明年生产将持稳.约31%的受访者预期产出将成长,而19%则预计将出现下降;该机构与德国雇主有相当密切的联系.

该机构指出,在过去六个月以来,抱持乐观看法的受访人数明显下降,德国在2012年面临动能减缓的情况,"衰退风险上升,但仍非陷入衰退."

该机构预测,德国明年国内生产总值(GDP)将成长1%,与政府的预估相符.

德国央行周一在月报中表示,明年经济似有可能实现0.5-1%的成长率.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。