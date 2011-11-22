普京出席体育活动遭嘘声

路透莫斯科11月21日电（记者 Guy Faulconbridge）---互联网上一段视频显示，在Olympiysky体育馆一次武术比赛活动中，普京入场接过麦克时，迎接他的却是观众的嘘声和口哨声。

从视频看，普京稍稍愣了一下，便祝贺Fyodor Yemelyanenko战胜了美国对手，而普京讲话时，有一名观众高喊“下去吧”。

Kommersant电台评论员Konstantin von Eggert说：“确实有些观众是在欢呼，但毫无疑问，也有为数不少的人在给普京喝倒彩...以前从未看到过这样大规模（反普京）的场面。这表明有些俄罗斯人对普京感到厌倦了。”

普京的发言人Dmitry Peskov则表示，嘘声和口哨声是针对美国选手Jeff Monson的，普京开始演讲时Monson正被抬出场地，因为一条腿受了伤。

“我就在现场，看到了当时的场景，”Peskov在与记者的电话会议上表示。他称，嘘声在Monson离场後就停止了，普京讲话未被打断。

民调显示，普京领导的执政党可望在12月4日议会选举中获胜，而普京几乎肯定将赢得明年3月的总统大选。俄罗斯总统任期为六年。

不过Olympiysky体育馆此次场景，似乎折射出选民厌倦了执政近12年的普京。俄罗斯最大独立调查机构本月公布的调查显示，普京的支持率下降至61%，为2000年8月以来最低。这说明普京仍受欢迎，但已经不如从前了。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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