金融市场已反映欧元区最糟糕情况--AXA IM

路透巴黎11月21日电---AXA Investment Managers执行长Dominique Carrel-Billiard表示,金融市场已经反映对欧元区最糟糕情况的预期,但现在"加码"股票等风险较大资产还为时尚早.

AXA IM看好投资级公司债,因股票仍继续遭遇波动.该公司管理5,140亿欧元(合6,910亿美元)资产.

该公司"减码"股市和现金,"加码"公司债,看好短期债券.股市当中,相比欧洲股市,AXA IM更偏好美国股市.

"我们必须耐心.近几年有几次我们都认为会一跌不可收拾,但最後都因为做出了适当的决定而没有下跌.我觉得这次情况也一样,"Carrel-Billiard在接受路透专访时表示.

"外资对欧洲情势非常担心.市场极为悲观.倘若看下价格,似乎最糟糕境况已经得到反映,不免使人想起2008年发生的一幕,"他说.

意大利10年期公债收益率(殖利率)上周首破7%,许多分析师认为这一水准无法持续.由于市场愈发担心希腊债务危机会蔓延至意大利,其收益率因此被推高.

"若欧洲一国债券较可比德债利差达到500个基点,就好比说明该国破产的机率有20%.我们真的相信意大利会破产吗?我认为有些夸张,"Carrel-Billiard表示.

"这可能是一个令人胆颤的'买入'信号,"但由于欧债危机不明朗,使得大家不敢增加股市投资,他说.政治面进展与金融领域发展有一些差距,这是目前困扰市场的问题所在."(完)

--编译 李爽; 审校 艾茂林

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