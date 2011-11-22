新希望产业基金二期将投资欧洲和日本--副总裁

* 新希望产业基金二期寻求欧洲和日本投资机会

* 新希望集团亦将在发达市场寻求海外收购

* 未来五年上市公司海外业务利润占比由5%升至10%

* 明年猪价走势存不确定性,反弹不会超前期高点

作者 谢衡/尹嫄婷

路透北京11月22日电---发达经济体饱受危机困扰经济持续低迷,令中资背景的产业投资基金看到了机会.中国农牧业龙头企业新希望集团[NWHOP.UL]发起设立的新希望产业基金二期,就将目光投向了欧洲和日本等发达市场中的农业和食品类家族企业,希望通过入股的方式将其引入仍有巨大潜力的中国市场.

新希望集团副总裁王航在接受路透专访时表示,除产业投资基金外,该集团本身亦在寻求海外收购机会,目前主要集中于发达市场的农业、食品类企业.

新希望集团业务重组後,所有海外业务都并入了上市公司--新希望(000876.SZ)旗下.王航预计,未来五年内,上市公司的海外业务利润占比有望从目前的5%提升至10%.

"欧债危机环境下,有诱惑的项目很多,但还是要看风险是否已经充分暴露."他称,"成立了基金後我们底气足很多,有合作夥伴的帮助和银行支持,可以做一些杠杆,海外投资这个格局还是打开的."

规模达2亿美元的新希望产业基金二期,将主要投资海外市场.投资者除新希望集团外,还包括淡马锡[TEM.UL],农作物加工企业--美国ADM(ADM.N)及综合商社日本三井物产(8031.T).投资重点包括食品安全、农业进步和粮食保障等领域的整合型和成长型企业.

王航表示,这支基金80%的份额将投资于大农业和泛食品领域,剩馀部分将投资新材料和新能源项目.目前起步阶段看得比较多的集中在国内企业海外上市的红筹项目,及日本的一些农业科技项目,希望通过投资引入日本先进的农业技术.

三井物产执行董事久弥敦司就表示,这次和新希望集团等一起成立产业基金,目的也是想通过这个产业基金将日本的商品,技术和经验带到中国,寻找新的投资机会来提高中国的食品安全度.

**海外业务稳步扩张**

新希望集团本身亦没有停止海外并购的步伐,在控股了新西兰最大农业服务公司PGG Wrightson後,欧洲和美洲的多家农业和食品类公司都在各大外资投行推荐下进入新希望的视野.王航表示,海外并购关键在于能否看清楚其中隐藏的风险.

"欧债危机下市场值得研究,应该是个机会,...投行已经推荐了不少项目,目前正在梳理中.除了风险,还要考虑估值."他称.

上市公司新希望目前已在越南、柬埔寨、菲律宾、印尼等国投资建设了12家饲料厂.公司董事长刘永好此前表示,冀未来五年内以每年四家左右的速度在海外建设15-20家工厂,区域从目前的东南亚扩大至南亚、中非及中欧的部分发展中国家.

王航表示,新希望将在新加坡成立海外投资总部基地,公司在东南亚地区的工厂或将逐步并入这家公司.

当被问及是否会将上市公司海外业务部分分拆,并实现海外上市时,王航称,"个人愿意推动这样的(分拆上市)计划,但还没有进入程序,...要在海外投资,解决海外融资(问题)是很重要的".

**明年猪肉价格走势不确定**

食品价格尤其猪肉价格连番上涨,一直是今年以来推动中国居民消费价格指数(CPI)上升的主要因素之一.而随着中国通胀高点已过,猪肉价格自十月下旬以来已连续下降,成品粮价格亦保持稳定.

但王航认为,明年猪肉价格的走势仍存在不确定性,有可能出现反弹.因造成本轮猪肉价格上涨的根本原因--猪疫病的危险并没有消除;加之规模化的养猪场仍处于投资阶段,故未来两年内还不能实现猪肉价格的平稳.

当被问及猪肉价格若反弹是否会超过前期高点,王航称,"似乎没那麽可怕,...要看明年1月份猪疫病的情况如何,才能有明确判断."

国际货币基金组织(IMF)中国事务主管乔克(Nigel Chalk)此前在博客评论中写道,当猪只爆发疾病瘟疫时,中国的猪肉价格会经历周期性上涨,即"猪周期"(hog cycle),造成猪肉价格飙升.而高企的猪肉价格很可能使中国延後摆脱通胀.

王航并认为,明年玉米价格应不会飙升,但下行的可能性亦不大.虽然目前并不是进口玉米的好时候,但未来适当的进口则对业务发展有好处.

路透调查显示,中国2011/12年度玉米进口量料增长超过两倍,达到500万吨,因内需增幅大过国内产出,令中国转为持续进口.调查图表(link.reuters.com/zum62s)(完)

--审校 曾祥进

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