《阳歌专栏》英利和中国政府似乎“背道而驰”

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）。

**英利和中国政府似乎“背道而驰”**

面临美国对太阳能行业的反倾销调查，中国相关方面对此反应不一。中国政府提出了一项更具挑釁性的计划，但光伏企业英利绿色能源控股(YGE.N)似乎发出了和解讯息。

一方面，英利宣布与总部在美国金融服务公司CIT Group(CIT.N)达成战略融资关系，後者将为英利旗下美国子公司的产品销售提供融资。该声明似乎是英利试图反驳外国同业说法的一种方式，後者指控中国太阳能企业享受各种不公平的政府补贴，包括中国国有银行向本土光伏企业提供低于市场利率的贷款，为其海外销售提供支持。英利的新声明或许带有某种公关价值，但在中国政府没有作出重大和解举动的前提下，该声明不太可能使美国民意发生太多改变。

另一方面，中国领导人似乎正在逆势而上，官方稍早宣布将启动新一轮计划，帮助发展中国家建设新的太阳能厂。我不太清楚中国国家发改委副主任解振华的讲话是否与中美贸易摩擦有关。我猜想，这一发言只是时机不太对，并非想要激怒美国，或是在美国可能对中国太阳能企业采取行动时，发起的挑釁举动。但解振华的表态也表明，中国并未有即刻停止支持本土太阳能产品企业的计划，因中国在发展中国家建设的任何一座太阳能发电站几乎用的都是中国产的太阳能电池。

我之前曾说过，本次贸易摩擦看似很可能促使美国采取惩罚性关税，而解振华的声明，尽管可能出于好意，却无助于平息现在中美之间的紧张形势。

一句话：中国的太阳能电池生产商正竭力平息美国的反倾销调查，但却不会得到中国政府的多少帮助，这也增加了美国实施惩罚性关税的可能性。

**Expedia增持艺龙股份 携程要小心了**

在线旅行业出现了一些有趣的动向，美国在线旅行公司Expedia(EXPE.O)以大幅溢价增持艺龙公司LONG.O股份，使其对後者的股权增加至逾60%。毫无意外，艺龙公司股价在消息出来後跳涨10%，尽管其美国存托凭证每单位15.41美元的价格仍远低于Expedia所出的23美元收购价。这说明市场意识到，Expedia对增持股权更感兴趣，而非获得好的收购价格。

在我看来，此事更有趣的地方在于，此次收购或许意味着，常年放手艺龙经营的Expedia可能终于自信可将其经验用到这家公司，包括将艺龙与Expedia自身成功的全球网络整合到一起。如果它的确这麽做，这可能会为中国在线旅行业领头羊--携程旅行网(CTRP.O)造成更多困扰。携程旅行网第三季度的业绩显示，公司增长放缓，导致过去一周股价下跌25%。如果Expedia确实更积极参与艺龙的经营，这将反映近期的一个趋势，即外国互联网巨头重回中国，并采取积极参与到中国互联网市场的新策略。

亚马逊(AMZN.O)似乎是加大对中国市场攻势的先行者。该公司日前在上海昆山为旗下在线购物网站--卓越网启动大型仓储物流中心。亚马逊在最初几年对卓越网的经营也很低调。

Expedia此次收购後，未来几个月可关注艺龙公司会出现何种变化，而携程旅行网无疑会密切关注这一情势。

一句话：Expedia增持艺龙公司股份可能预示着两公司会有更积极的夥伴关系，并对携程旅行网构成重大挑战。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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