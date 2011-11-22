《环球企业家》专稿：雀巢 双城事件调查

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公司加农户模式危险。建牧场吧

文 环球企业家记者 李俊

夜幕低垂，位于黑龙江双城市郊外的永支村灯火通明。41岁的村民王贵峰在自家牛圈里正给他拥有的7头奶牛挤着奶。大约2个小时後，他将盛满奶的铝制奶罐捅依次搬运上一辆小型面包车，然後送往雀巢公司在当地的奶站。

经过奶站工作人员取样、检测、过秤、刷卡，带有余温的鲜奶，被送进奶站的冷藏罐。18年来，他和双城市的很多奶农一样，日复一日地重复着这样的劳作。而这个深处于中国东北腹地的双城市，在很长时间里，成为雀巢宣扬其重视奶源基地建设的一个样板。

但真相在10月23日被捅破了。批评者称，雀巢多年来通过对奶秤做手脚、计数器暗藏猫腻等手段克扣奶农，并已成为“公开秘密”。但因为当地政府是合资公司的股东，前任市领导还是双城雀巢的董事长，所以当地政府一直帮助雀巢垄断了当地奶源，阻止奶农向外地企业销售鲜奶。赤裸裸的跨国公司压榨中国原料供应链的灰色故事仿佛再一次上演了。

这并不奇怪。事实上，在2008年的三聚氰胺事件爆发前，中国其它乳制品商也一直是这样干的。为了快速获得市场，乳业企业们忽视自有奶源基地建设，而对家庭式散养的奶源进行疯狂抢购，并通过一些非法手段强行控制一些地区的奶源。在三聚氰胺丑闻摧毁了整个中国本土乳业的声誉後，消费者已经对有关食品方面的丑闻几乎有些习以为常了。但现在看来，即使是跨国品牌也不能幸免了。

不过，在雀巢看来，问题是被市场愤怒的情绪放大了。“发自肺腑地说，说雀巢欺压奶农真的有失公允。”双城雀巢有限公司总经理贺爱德（Eldert Heijkoop）在接受《环球企业家》独家专访时辩解说，“个别人的个别的行为并不能代表雀巢。我们绝对不能容忍，也不允许这样的行为出现。”

小数点

漩涡的中心是奶站的运营。指责者说，奶农去雀巢奶站送奶过秤，小数点後面的数字则采用了“八舍九入”的方法。然後，奶农把自己的交奶卡在POSS机上刷一下得出总重量，不过，小数点後面的一位数又被处理了。而且，雀巢将奶农提供的鲜奶分成四个等级，却不给检测报告，这种不透明的运营方式，让奶农怨声载道。业内人士指出，这种现象长期存在的背後，则是雀巢将成本的压力转嫁给农户。

但据环球企业家记者实地调查发现，情况并没有所描述的那样糟糕。雀巢在1987年开始在双城市建厂，贺爱德说，双城是雀巢在中国发现的极少数几块适合发展奶区建设的地方之一。瑞士农学家、雀巢大中华区鲜奶和农业服务经理罗布特・艾哈德（Robert Erhaed）说：“我希望让养牛变得比去哈尔滨工作更吸引人。”哈尔滨是距离双城最近的大城市。

雀巢的到来吸引了像王贵峰这样的农民慢慢加入到奶农的行列。王说，1993年，他在哥哥的介绍下开始养奶牛，并给雀巢供奶。当时他只能买得起一头奶牛。2010年，他已经拥有了10头奶牛。今年，增加到16头，其中的7头可以产奶了。

在这数年中，原料奶的收购价格也一路走高。王回忆说，他印象中最早的收奶价格在1元/公斤左右，现在已经是3元左右/公斤。现在他不仅买了一辆松花江面包车，还拥有了一辆拖拉机，连奶牛圈里都安装上了监控摄像头。另外一位村民也表达了相同的观点。事实上，双城有近三分之一的人口是以养奶牛为主要生计。

王贵峰表示，即使出现了“克扣、等级奶的事件”，对他所在的永支村也没有太大影响。王告诉《环球企业家》，雀巢不仅给他带来了每年15万多元的收入，而且还帮助他落实低息贷款和提高养殖技术。“只要你平时注意卫生，往牛圈里跑勤快点，奶等级自然会高。”他说。

双城市畜牧局局长栾学表示，经调查，的确有部分奶站在计量上做手脚，在质监部门检查後，私自调改计量器。他表示，为解决克扣问题，双城市正组织奶农给全市76个奶站站长投票，若不满意率达到30%，站长将被撤换。双城市已决定由政府投资，在奶站设公平秤，并在政府部门和雀巢公司设举报电话。

雀巢中国公共经理何彤对《环球企业家》表示，雀巢上下都将这次危机看成一次再发展的机遇。雀巢的行动也很迅速。就在环球企业家记者到达双城市的当天，雀巢在上海向社会公布了对该事件的处理意见。贺爱德也表示绝不允许克扣奶农的欺骗现象存在，将认真调查严肃处理。雀巢公司已责成供应商对POSS机重新调试，全部按实量计算。

农业部乳品质量监督检验测试中心主任张宗城告诉《环球企业家》：“我们不能动不动就一棍子要将雀巢打死。毕竟，雀巢的品牌信誉度很高，我们需要给它一定的时间整改。”

双城故事

经过2008年三聚氰胺丑闻的中国乳品企业终于开始意识到自建奶源基地的重要性。好处显而易见。在全球范围内，许多公司已纷纷对供应链实施更加直接的控制。张宗城解释说，有固定的奶源供给区意味着能够确保供应和质量，并消除价格方面的一些波动。

然而，作为一种保质期很短的生鲜食品，牛奶给奶制品公司带来了一些巨大的挑战—养殖场的规模多数都很小，养殖技术也往往是过时的。

面对这些挑战，雀巢先于其他所有跨国公司，从24年前就采取了行动。这家世界最大的食品集团当时就意识到，小型养殖场和食品安全风险结合在一起，绝对是一个有害的组合。为此，该公司着手创建了自己的供应链。“我们以前就意识到会出现这些风险。”雀巢大中华区新任执行总裁狄可为(Roland Decorvet)表示，“这是我们希望全面控制供应链的原因所在。”

1982年6月，黑龙江方面邀请雀巢到东北合作奶制品。这正式拉开了雀巢踏上黑土地的大幕。随後，经过5年时间的多次谈判，1987年9月，雀巢与双城市（当时为县）正式签订了合作协议。

这正是现在舆论指责的诟病所在。从协议的条文可见：“雀巢公司是合资企业的主要股东，持有64%的股份，双城县政府持有15.5%的股份，中国发展与投资集团持有20.5%的股份，董事长由中国方面任命……”，雀巢解释称，这就是为什麽双城市政府拥有股份、并由当地官员担任董事长的原因。资料显示，2010年，双城市财政总收入16.38亿元，雀巢就贡献了2.8亿元。另有资料显示，双城市政府至今仍然占雀巢2.99%的股份。

这让雀巢难得地得到了在中国的第一块1250平方公里的固定产奶区。接下来，建立有效的牛奶采集网络和农业技术援助势在必行。一组数据可以说明问题。自雀巢开始在采奶区购奶以後，原本每升含3.4%脂肪牛奶的价格从0.65元上升为0.78元。此外，雀巢还帮助农户选择适宜奶牛的作物种植，并用工业技术保存饲料。同时，它还定期开展奶农培训，针对养殖过程中可能遇到的问题提前传授预防的方法。奶农的积极性由此大涨，原本作为副业的养殖业逐渐成为其主业。

王贵峰也尝到了其中的甜头。虽然他养牛较晚，但他自己租地种玉米，然後收购，再打碎秸秆，粉碎玉米，用天然的饲料喂养奶牛，不仅得到了高质量的鲜奶，也让饲养的成本大幅降低。雀巢农业部李祖安告诉《环球企业家》，雀巢很重视与奶农的共赢：让奶农得到实惠，公司也会得到优质的鲜奶。“牛奶大道”战略也在那时应运而生。

“牛奶大道”的核心就是奶站。永安奶站站长张志国对《环球企业家》表示，现在奶站的条件比以前要好很多，而且每一桶奶都有追踪的样本，确保奶源的安全可靠。像张这样的站长属于雀巢的合同商，主要靠每月4000多元的工资，以及超额完成供奶量的奖励。

几乎没有公司愿意建立如此复杂的供应链。但问题也防不胜防。贺爱德说：“雀巢以前也处理过一些奶站。如果公司农业部接到投诉电话，就会立即查证。如情况属实立即处理，情节严重的立即开除。”不过，他也表示，取证的过程往往十分困难。为了不再让这种事情发生，雀巢现在准备自己建养牛场和社区集中采集点，统一管理，统一收购。

但张宗城认为核心问题还是意识层面。他说，经营制度的改变，确实有利于规避目前出现的问题，而且可以进行科学的管理和生产。不过，食品安全的核心还是意识问题。倘若这种意识不能在人们心里根深蒂固的话，问题迟早还会出现。

截止发稿前环球企业家获悉，双城雀巢已花50万美元购进了最新的检测生乳细菌的设备，严格控制奶源质量。此外，从明年起，雀巢将大力建设80头到3000头奶牛的牧场。这将彻底改变雀巢原来公司+农户的奶源供给模式。

说雀巢欺压奶农真的有失公允

—独家专访双城雀巢有限公司总经理贺爱德（Eldert Heijkoop）

文 环球企业家记者 李俊

Q：公司+农户的供应链，曾被雀巢视为规避食品安全风险的法宝。遗憾的是，最终这个链条还是出现了问题。

A：雀巢的理念是创造共同价值。我们一直在尽全力帮助奶农，也希望他们能够给我们提供高品质的鲜奶。发自肺腑地说，说雀巢欺压奶农真的有失公允。

个别人的个别的行为并不能代表雀巢。我们绝对不能容忍，也不允许这样的行为出现。公司农业部一旦接到任何投诉，不管他是正式员工还是合同商，我们都会一查到底，绝不姑息。据我所知，之前在青岛、呼伦贝尔的雀巢工厂，也出现过类似问题，我们立即进行了处理，开除了害群之马。

10月25日，雀巢已与双城市政府联合启动了奶农投票的整改奶站的行动。各个村的村长组织奶户，对站长进行民意调查。不满意率超过30%的的奶站，政府和雀巢就要联合介入进行调查，决定去留。雀巢和技监局也专门设置了监管电话，方便奶农投诉。

Q：对于小数点後面“八舍九入”的处理方法，是明显损害奶户利益的做法。这如何解释？

A：雀巢奶站的秤，由双城市技监局每半年（春秋两季）执行一次校秤，然後封签。以前鲜奶的过秤，我们采用的是手写式的，後来担心人为操作会增加失误率，于是引进了电子秤，精确度是比较高的。

雀巢以前都是手工做账，奶站代办人为了方便入账，简化了小数点後面的数字。2008年，雀巢采用了电子入账的方法，任何人都改变不了数据，财务部看到的也是只读方式的数据。但技术方还帮我们保留取整的习惯。这件事发生後，我们也意识到没有这个必要，目前，绝大多数奶站都已经改变过来了。

Q：为何奶农对收奶的标准产生较大争议？

A：原先我们有四个等级的收奶标准，主要是“亚甲蓝”的变色方法来鉴定奶的等级。如颜色变化的时间越短，说明细菌数量越多，这个奶的等级就低。反之，则高。

现在，雀巢执行的是新国标，即细菌总数在200万以上的就拒收，200万以下的就收。而且，为了更能体现奶户对鲜奶质量的控制，雀巢花了50万美元购进了一台类似扫描仪的设备，能够很准确地得出细菌的菌群数量。给奶农提供相应的价格，细菌总数越低的给奶农的价格则越高，而且还有一个质量奖励。奶农已知晓了这个信息。

最新的价格体系由质量奖励、数量奖励、结构奖励三大块综合以後得出奶农的鲜奶价格。宗旨就是鼓励奶农不仅要保证量，还要提交高品质的奶。

奶农的70%的成本支出是在饲料这一块。因为机械化的收割方式，破坏了玉米秸秆，农民买不到廉价的饲料。所以雀巢在这几年一直在呼吁政府关注这件事，这是帮助提高奶农收入的一个重要方面。

Q：这次事件会不会影响雀巢原有的奶源供给方式？

A：在中国发展，我们会按照中国的法律法规来办事。虽然，我们对运营模式有自己的想法和观念，但一定会符合政府的指导方针。

事实上，我们已经开始进行牧场化运营模式的转变。之前，雀巢曾聘请了全球顶级养牛场评估公司对双城进行了调研。他们给出的答案是，双城的最佳牧场模式是300头奶牛。但实践出真知。从明年开始雀巢将建立80头、300头、3000头的牧场，请农户与我们一起进行试验。一旦找到最佳模式，马上进行投资、建设、发展。

我们最大的特色是有自主奶区。帮助奶农从手工作坊变成中大型牧场。我们去年联合工商银行，给奶农提供从几万元到100万元的贷款的模式，就是很清晰的规划方式。对于小奶农，雀巢正与政府洽谈逐步成立小奶区，帮助奶农统一挤榨，也使奶品具有更强的可掌控性。