《环球企业家》专稿：“铁腕”项俊波

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粗放保险来了精耕细作者

文 环球企业家见习记者 张文舸 王晓洁

作为最後一家上市的国有大行，农行曾因拥有最多的不良资产而饱受诟病，并且大案要案频发，而如何在服务“三农”和追求商业利益之间求得平衡，一度让市场对农行的上市故事褒贬不一。

具有深厚审计专业背景的项俊波2007年空降农行，大刀阔斧改革风险管理体制，并通过成立三农金融事业部明确了农行的市场定位。随着2010年农行A股和H股的双双上市，项俊波在农行的四年任职经历也成为其职业生涯中可圈可点的一笔。

除了逆势带领农行上市外，参军入伍打过仗，任职审计署调查过审计大案，就职央行专注风险控制……头顶诸多光环的新任保监会主席项俊波，如今被市场寄予着更多期待。

目前国内处于发展初级阶段的保险市场经营方式粗放，而多变的宏观形势、复杂的投资环境、不合理的保险产品结构、捉襟见肘的营销模式更是让保险公司的经营多重承压，这些都将考验着以强势作风为外界称道的项俊波以及其掌舵的保监会的监管智慧。

农行上市

伴随着农行2010年正式登陆资本市场，实现A+H股上市，国有商业银行股改上市工程圆满收官。

其实早在2008年，农行就进行了财务重组，巨额不良资产处置完毕，但上市时间表又因金融危机搁置两年，直至2010年4月才启动，并在市况不佳的形式下，用三个月艰难登陆资本市场。其一再讲述的服务“三农”的上市故事也得到投资者的普遍认可。

2007年刚刚空降农行的项俊波面临着如何处置巨额不良资产以及如何协调商业化与服务三农关系的大难题。而实现面向“三农”和商业运作的有机结合是农行改革最大的难点所在，也是改革最终能否成功的关键所在。

2006年末，农行不良贷款率达23.43%，而同年主要商业银行不良贷款率为7.5%；当年末，农行各分支机构出现了243.06亿元违规经营问题，略低于国家开发银行的245.72亿元，位居第二。摆在项俊波面前的是被外界称为最难IPO的银行。

2007年11月8日，项俊波宣布在农行内部进行风险管理体制改革。农行风险管理将由分散管理向集中管理转变，由单一风险管理向全面风险管理转变。

由此，农行资产质量得到持续改善，不良贷款馀额和不良率保持“双降”。而面对“三农”金融服务和商业化经营“水火不容”的说法，项俊波提出了通过“把锅放在火上把锅里的水烧开”的解决方法。而这口锅便是设立三农金融事业部，并将其作为农行三农业务的基本经营单元，实行垂直管理、独立核算、单独考核、重心下沉。

这一解决方案有了实际的回报，开始实行“三农”金融事业部改革的2009年，农行涉农贷款累计投放9899亿元，农户贷款馀额比当年初增长1002亿元，相当于农行过去５年农户贷款投放总和。

而农行2011年的三季报显示，农行的三农金融业务发放贷款和垫款总额已达到约1.7万亿元，吸收存款接近4万亿元。

保险新政

10月29日，项俊波被任命为保监会主席，此时距他2007年6月空降农行，仅过去了4年零4个月。而他也成为继马永伟、杨明生之後，第三位来自农行的保监会高官。

项俊波接任保监会主席，正值“十二五”开局之年。根据保险业“十二五”规划，保险业要以加快转变行业发展方式为主线。

业内人士认为，项俊波执掌保监会之後，将面临加快保险业市场化改革、提升保险业综合竞争能力、建立健全风险防范体系等重任。

摆在项俊波面前的问题，首先仍是防范风险和加强监管，主要是加强和改进偿付能力监管，在监管方式上逐步从注重前端向注重後端转变。同时还要加强对跨业经营的监管，处理好保险业中做好主业与跨业扩张经营行为的关系。

作为“查账”出身的官员，风险控制是项俊波的专长。在国家审计署副审计长任内，项俊波就曾主导企业、金融机构的审计。1999年“审计风暴”元年，项俊波主持审计的蓟县国税局大案，成为当年审计署审计报告披露的第一个大案。在後来进入央行的一年间，项俊波便着手推进风险控制的落实问题。

2007年6月份，项俊波在农行上任伊始，便微服私访，重点展开了基层行的风险管理大检查，并就地免职多名基层行领导。此後，项俊波又展开风险管理体制改革，在农行内部刮起了一股审计风暴。

项俊波对金融风险的关注由来已久，并且试图从制度上解决，与简单的“头疼医头脚疼医脚”相比，他更愿意从法律途径解决问题，这跟吴定富最近三年建立防范风险机制的监管思路不谋而合。

外界猜测，项俊波也可能会在保险业掀起一场审计风暴，保险业长期以来在数据真实性等方面的老问题或将得以根本改观。业内人士预期，项俊波的监管风格可能会比吴定富“更铁腕”。

而项俊波的农行经历，则有助于推进银行和保险的深层次合作和发展。

不过，一个不可否认的事实是，项俊波此前没有保险从业经验，因而他到保监会之後，需要尽快熟悉保险业的发展规律，在制定政策时才能有的放矢。

目前，保险行业业务高度同质化，中小保险公司缺乏市场竞争优势，“二八”现象愈加突出，大量的中小保险公司发展陷入困境，如何引导他们走出一条差异化、有特色、可持续的发展路径，亦是摆在项俊波面前的一道难题。