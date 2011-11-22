《环球企业家》专稿：郭树清平衡术

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改革者要啃硬骨头

文 环球企业家见习记者 贺颖彦 张浩

在郭树清诸多学术着作中，有关失衡与平衡的论述相当多，在其2007年出版的《直面两种失衡》中，曾对中国经济的外部失衡和内部失衡做过详细论断，人们之所以把所谓失衡看得严重，在于失衡者，长此以往，犹如沙滩之上建筑大厦，最终会造成全球经济的灾难。

作为中国金融改革的研究者、策划者和实施者，郭树清的平衡理念深入骨髓，过去六年在建设银行董事长一职上充分施展的平衡术，也将有助于他在今後证监会主席新任上大展拳脚。

他的前辈，证监会首任主席刘鸿儒将证监会主席一职称为自己“做不好也做不长”的“火山口”，需要承受来自民众和上层的双重压力。对于郭树清来说，未来承接的是一份并不轻松的活计。

改革者气魄

出生于1956年的郭树清，其仕途起源于国家体改委，从1988年到1998年的10年间，郭和体改委的吴敬琏、周小川、楼继伟等同仁几乎参与了当时经济领域的所有改革，其与吴敬琏、周小川也被视为“整体改革论”的主要倡导者和设计者。

“郭董好酒，作为蒙古人一次能干掉2斤白酒。”建行北方某省分行负责人笑言，作为改革者的郭树清，从不隐瞒自己的观点，而其2005年临危受命接手建行更堪称大手笔。

当时的建行，股改上市前夜董事长张恩照东窗事发，极大地影响了中国银行业刚刚因改革而慢慢积累起来的人气，与花旗的战投谈判工作一度陷入停滞，入主建行後，郭树清迅速展现出自己强硬的一面。

先是重典治行，2005年5月，将近两年区内案件频发的湖南、山西两省分行行长更换，从而理顺总行与分行的关系；尔後，郭树清又将不肯提高报价的花旗集团踢出战略投资者，并成功引入美国银行。

“建设银行在引入战略投资者上是几大银行里做得最好的。”时任建设银行独立董事的景学成这样回忆，“美国银行很认真，派出了庞大的团队帮助建设银行完成了制度架构和流程的搭建，理顺了各岗位的职责。这之後，各部门之间在具体事务上的争吵就少了很多”。

2005年，建行成功登陆香港，其後回归A股市场，为其他三大银行改制、上市积累了大量丰富的经验，并为其它行改革起到了良好的示范作用。这块最难啃的骨头被郭啃了下去。

郭树清所背负的“改革者”形象，使得外界对其上任证监会主席寄予厚望。

外界期望，郭树清在制度设计和建设方面的丰富经验能够帮助中国股市走出连续几年的低谷。此前的中国股市在经历了2008年的高点之後，已经跌跌不休了三年。

郭的前任尚福林在任九年间，扫清了中国股市的一大障碍，完成了股权分置改革，改变了大股东和流通股东利益分割的局面。加上资金面的宽松，使得中国股市冲上6000点高点。

但在关系到上市公司质量的退市机制和新股发行机制上，证监会的改革与市场期望相比，进展缓慢，甚至“裹足不前”。业界普遍认为，这使得中国股市依然没有完全脱离“帮助国企脱困”的初始角色。融资而不分红，使得股市沦为公司“圈钱”的工具。

在致证监会主席的公开信中，评论者侯宁提出“改革新股发行体制、实行强制分红”等建议。

但郭树清要完成“改革”证监会的任务并不容易。在经历了三十年风雨之後，中国证券市场已经完成规模上的跨越。但证监会与郭树清以往经历的机构相比，其难度并不在规模，而在涉及面太广。证券市场的每一次波动，都会影响到数以千万计的投资者。其效果也即时反应在每位投资者的账目里。

证券市场是中国市场经济领域中最为复杂也最为诱人的场所，各方利益交织混杂，无论监管还是改革都需要极大的智慧与勇气，稍有不慎即会引致巨大的失误。

平衡术

“郭董的风格，稳健、不盲目。”2011年10月26日，就在郭树清离任建行之际，建行某北方省级分行一位负责人向环球企业家记者坦言，过去两年，在全行业狂飙突进争夺地方融资项目之际，建行却保持了少有的冷静。

在上述省份交通厅贷款市场份额中，过去两年建行已落居末位，截至2011年上半年末，该省交通厅1400多亿贷款中，建行只有40亿左右，竞争对手工行、农行、中行份额都在300-400亿上下。

“一开始主管领导对我意见也不小，但我们还是坚持住了。”上述建行分行人士坦言，市场份额的丢失，对基层行的考验很大，“哪怕放弃点市场份额，也要控制好风险。”

2009年到2010年将近18万亿的信贷投放潮中，郭树清坚持平衡业绩增长与风险控制的理念，在同质化严重的银行业，实属不易。

同样，金融危机後，当竞争对手乘机加快海外布局时，郭树清保持一贯审慎态度，多次声明，“建设银行还是一家立足国内的银行，国外业务发展，无论是规模还是比例都不会特别占很大比重。”

郭有关中资银行国际化的判断基于两个因素，第一，国内银行业并不饱和，金融服务还存在很大缺口，增长潜力很大，中资银行不必舍近求远，跑到国外去；第二，海外业务发展也需要相关管理能力，比如人才、知识、经验这些方面，银行有一个逐步培育的过程。

“不是说收购之後，银行就能管理好，我们没有那麽大的把握。”基于这些考虑，建行对海外业务的推进采取稳步发展策略。郭树清曾对记者表示，建行的海外布局计划是有限的，没有那麽雄心勃勃。

因此，外界所寄予的厚望与郭所选择的现实改革路线落差如何，尚待进一步观察，对于利益博弈巨大的资本市场，如何做好利益的平衡，这对熟稔于机构改革和资本运作的郭树清，可能是一项充满挑战的“新任务”。