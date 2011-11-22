三季度黄金神秘买家或为中印央行

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透伦敦11月18日电（记者 Amanda Cooper）---世界黄金协会(WGC)周四公布的第三季黄金需求报告显示，各国央行买入近150吨黄金，远高于大多数分析师的预估，不过报告没有明确点出各路买家。
路透对国际货币基金组织(IMF)数据的研究发现，中国和印度最有可能是主要购入国。
过去两年来的趋势表明，黄金买入国几乎肯定拥有大幅贸易顺差和较高外汇储备，这类国家主要是新兴经济体，亚洲或拉美国家的可能性最大。
根据IMF的数据，2011年各国央行净买入208.9吨黄金。各国央行第三季买入近150吨，IMF给出了其中20吨的买家，另外近130吨不知花落谁家。
世界黄金协会称，因保密需要，并不会公布买家名称。
年初至今，黄金买入量居前的国家包括墨西哥、俄罗斯、泰国和韩国。其他买入量相对较小的国家有哥伦比亚和玻利维亚。
IMF每月公布大量数据，令分析工作非常复杂，且很多国家并不是定期向IMF报告黄金储备量变化。因此，这近130吨黄金的买家应该具有的特征是拥有大量外汇储备，同时不定期向IMF报告黄金储备量。
中国拥有3.2万亿美元巨额外汇储备，是最有可能的亚洲买家。中国延迟两个月公布黄金储备，而且也不一定公布何时储备发生变化。比如2009年4月，中国称黄金储备量上升600.3吨至1,054.4吨，购买时间为2003-2009年。
IMF最新公布的是9月数据，这意味着中国的黄金持有量为2011年6月时的情况。
不过中国曾表示，黄金市场过小，流动性不足，增加黄金储备并不合适。目前中国的黄金储备仅占外汇储备的1.6%。
另外，中国也曾暗示，即使真的增加黄金储备，也会通过买入本国生产的黄金来完成。
另一个可能的买家是印度。印度公布黄金储备的延迟时间为一个月，并会公布储备的变化。IMF公布的印度黄金储备数据应为其8月时的水准，第三季储备的变化料于11月底得知。
印度拥有3,146.65亿美元外汇储备，其中黄金储备约占9%。
印尼拥有73.093吨黄金储备，拥有约1,130亿美元外汇储备，公布黄金储备的延迟时间为一个月。菲律宾公布黄金储备的延迟时间也是一个月，黄金储备为128.7吨，外汇储备为758亿美元，但是该国年初至今净卖出24.8吨黄金。
韩国拥有3,109.8亿美元外汇储备，并于今年5月买入25吨黄金。
中东和北非的最大黄金持有国为沙特阿拉伯。不过该国一直称没有买入黄金的计划。
拉美唯一的潜在买家为委内瑞拉，但是该国正在调回其所持有的黄金。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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