22日盘後分析：地量频现 止跌信号？

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到昨夜欧美股市大幅破位下行的拖累，今日A股市场继续呈现弱势震荡整理态势。沪综指全天基本上围绕2400点关口展开震荡走势，市场谨慎情绪浓厚，多数个股下跌，尾盘沪综指报收于2412.63点，下跌0.10%。
从技术层面分析，尽管今日股指收跌，但是终结了四连阴走势，不过市场弱势特征仍较为明显，多空双方表现均相对谨慎，导致股指呈现缩量窄幅震荡走势，量能变化将成为决定短期股指走势的关键。
目前外部环境再度恶劣对A股市场冲击较为明显。穆迪警告法国政府借贷成本攀升以及经济前景的不确定性因素，已经使得法国的AAA信贷评级受到威胁。这使投资者担心欧元区债务危机的扩散再次升温，市场情绪明显受到打压。
笔者认为，近期欧美市场出现破位走势，对A股市场情绪冲击较大，但是经过连续的下挫，短线技术指标严重超卖，同时量能维持地量水平，大盘持续下跌空间有限。
现阶段投资者不应过分悲观，无论从当前市场的运行环境还是政策的走向看，後市依然存在继续反弹的空间和理由。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。