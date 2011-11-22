俄罗斯称美国对伊朗的最新制裁“不可接受”

路透莫斯科11月22日电---俄罗斯周二称美国针对伊朗金融业和能源业的最新制裁“不可接受”，并表示这将有损重启伊朗核计划会谈的可能性。

俄罗斯的声明言辞激烈，凸显其一如既往地反对绕过安理会对伊朗进行制裁的立场。

俄罗斯外交部发言人卢卡薛维奇(Alexander Lukashevich)在声明中表示：“我方再次强调，俄联邦认为这种治外法权的行为是不可接受的，且违反国际法原则。”

这也说明，尽管就国际原子能机构委员会一份关于伊朗核计划的决议达成了一致，但在如何赢得伊朗合作方面，俄罗斯与西方国家的态度完全不同。

卢卡薛维奇说：“这种做法……将与伊朗进行建设性对话的努力严重复杂化。”

美国周一将伊朗列为“主要洗钱关注国”，旨在劝阻非美国银行与伊朗发生任何业务往来。美国政府还将11家怀疑参与核计划的企业列入黑名单，并扩大了对支持伊朗石油和化工业的目标企业的制裁。

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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