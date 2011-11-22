中港续签货币互换协议并倍增规模

* 中港续签货币互换协议,有效期三年

* 是次互换规模倍增至4,000亿元人民币

* 此举有助于保持离岸人民币市场稳定

* 离岸人民币即期在消息宣布後有所上涨

路透香港/北京11月22日电---中国央行与香港金管局周二续签货币互换协议并将规模倍增至4,000亿元人民币.在中港两地汇率波动日趋增加之际,此举将有助于保持离岸人民币市场稳定.

这是中国政府最新的力挺人民币国际化并给予投资者信心的举措.此前中国已经宣布将人民币外商直接投资(FDI)正式化,并允许中国内地非金融企业到香港发行点心债.

"货币互换安排的续期和扩大规模至为重要,可以令到我们在有需要时能够提供足够流动资金,去保持离岸人民币市场的稳定."金管局总裁陈德霖称.

金管局曾于2010年10月启动200亿元人民币货币互换,以提供人民币资金支持香港的人民币贸易结算.

中国央行亦在新闻稿中指出,货币互换协议的续签将有利于维护两地和区域金融稳定,便利两地贸易和投资,支持香港人民币离岸市场发展.

金管局最早于2009年1月20日与中国央行签署货币互换协议,当时的规模为2,000亿元人民币/2,270亿港币.

为推进人民币国际化进程,自2008年开始,中国已与包括韩国、马来西亚、印度尼西亚、阿根廷、新加坡和新西兰等过签署货币互换协议.

**离岸市场走升**

该消息公布後,离岸人民币即期成交价有所走升,最新报6.3780元,昨日尾盘为6.3870元.

"我们认为,中国政府支持香港离岸人民币市场的强烈意愿,令投资者对该市场的安全感更强."东方汇理银行高级策略师Dariusz Kowalczyk称.

他并认为,在市场面临压力时,货币互换将提供有用的心理和潜在的物理缓冲.

金管局数据显示,今年首三季,香港人民币存款已增长近倍至6,220亿元;同期经香港银行处理的人民币贸易结算总额亦超过13,000亿元.

不过,最近由于海外投资者在亚洲去风险化,两地汇率已倒挂近两个月,导致投资者持有人民币的兴趣大减,香港人民币存款的增速也有所放缓.

香港9月底人民币存款仅增加132亿元,为今年以来第二低位;跨境贸易结算的人民币汇款总额则达到1,906亿元,为历史第二高水平,人民币有加快流入内地的迹象.

汇丰银行在报告中则预计,10月香港人民币存款应该会显着下降.下降的幅度将反映公司买入离岸人民币并输入内地的需求,与投资者买入并持有人民币的需求抵消的程度.(完)

--记者 陈敏/李然; 审校 曾祥进/丁淑琴

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