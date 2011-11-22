伊朗称西方国家新制裁“徒劳无果”

路透德黑兰11月22日电---伊朗周二并不理会西方国家宣布的新制裁措施，称此举只会令伊朗人民更加团结，不会拖累伊朗经济或导致伊朗被迫暂停核计划。

周一，美国、英国和加拿大宣布对伊朗能源和金融行业采取新的制裁措施；法国也计划采取“前所未有”的严厉措施，包括冻结伊朗央行资产以及停止买入伊朗石油。

这些制裁措施推动布兰特指标原油合约升破每桶107美元，市场显然对伊朗紧张情势升级感到担忧。伊朗为全球第五大石油出口国。不过伊朗外交部发言人将这些措施称为空洞的“宣传活动”。

“伊朗人民谴责这些制裁措施，它们毫无影响，徒劳无果。”Ramin Mehmanparast在记者会上表示。“它们不会影响伊朗与其他国家的贸易和经济往来。”

联合国原子能机构发布的一份报告显示，伊朗可能从事原子弹研发。这导致西方国家提出了制裁计划。伊朗表示，该报告毫无根据，是西方国家杜撰的。

Mehmanparast称，该报告和这些制裁只会令伊朗更加坚决地推进核计划，核计划完全出于和平目的。

“如果伊朗人民感觉敌人试图通过威胁、恐吓手段，采取非法以及不合理的措施剥夺他们的权利，他们将较以往更加团结、更加坚定地走下去。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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