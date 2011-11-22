人民币兑美元收跌 欧美债务危机升级激发避险情绪

* 人民币兑美元收跌

* 盘间波动剧烈,一度跌破6.37元关口

* 欧美债务危机升级,避险情绪支撑美元指数

* 10月外汇占款负增长继续打压人民币

路透上海11月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周二小幅收跌.盘间一度跌破6.37元关口,交投清淡.欧洲和美国的主权债务风暴升级,激发投资者的避险情绪,美元指数获强力支撑,人民币继续走软.

北京一银行交易员指出,10月外汇占款负增长的消息继续打压人民币表现,加之美元指数强势上扬,市场情绪比较恐慌,盘间波动剧烈.

"市场缺乏一个锚,恐慌情绪就容易蔓延.出一个什麽消息的话会被放大,导致市场波幅会增加,"他称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3608 6.3555 6.3721 6.3555 6.3522 6.3600

欧债危机的"蝴蝶效应"终引发热钱回流欧美,令中国10月外汇占款惊现近四年来首次下降.分析人士预计,在外围环境短期难以改善,人民币升值预期减弱背景下,外汇占款减少料成趋势性态势.

央行货币政策委员夏斌表示,对明年美国与欧洲经济展望保守,中国外需表现料将不佳,不排除出现贸易逆差的可能.

对此,上述交易员表示,今年以来人民币迫于西方国家的政治压力,升值幅度已突破4%.目前的国内经济形势并不能支持未来大幅、快速升值;但外汇占款是否就此出现拐点尚难判断,至少需要持续一个季度的观察才能证实.

以下为北京时间16:41,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3630/80 6.3630

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3720/70 6.3850

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水140点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3468元.

东京汇市美元兑一篮子货币周二守在接近六周高位,欧洲和美国的主权债务风暴升级,引发全球风险胃纳急剧回落.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 林高丽

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