需求黯淡钢市被逼入“隆冬” 矿价难大降或雪上加霜

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
* 钢材需求下滑或延续至明年上半年
* 铁路和房地产等下游行业需求下滑是主因
* 钢厂进入寒冬期,盈利难以明显改善
* 长期看矿价将跌,但大幅降价恐难呈现
作者 李文科
路透北京11月22日电--中国钢铁业淡季再遭"寒流"袭击,国内外钢材需求双双下滑,且趋势还在蔓延,更为不妙的是,对外依赖度高达六成的铁矿石价格未来估计仍是"高高在上",高成本及低需求两头挤压,中国钢企前景不容乐观.
针对最近出现的钢价小幅反弹,业内人士指出,是之前暴跌行情的一轮修正,目前来看,钢材需求在年内不太可能改善,且可能持续到明年整个上半年,产能过剩阴影笼罩之下,钢价反弹难以持久.
"(钢材)需求整体不是很理想,下游企业的开工率也不是很好,建筑业需求下滑这段时间比较明显,可以说,现在看来几乎没有哪个下游行业需求不错."中国联合钢铁网资深钢铁分析师胡艳平称.
从今年9月份开始,螺纹钢、线材等主要建筑钢材价格连续出现小幅下跌,进入10月份,钢价一度出现每吨几百甚至上千元的"暴跌";最新数据显示,11月全国粗钢日产已降至年内新低,不过最近钢价出现小幅回升,小钢厂的复产率正在提升,或将刺激未来粗钢产量自低位回升.
对此,胡艳平认为,前期略有缓解的产能过剩压力将继续发酵,钢市基本面改善乏力.
需求虽然趋淡,但钢企要在成本方面获得更多空间也不现实,铁矿石价格并不会大幅下降.
渣打银行金属分析师朱慧认为,考虑到新建矿山的投产期、海运市场还不会明显放松以及三大矿商的垄断地位,铁矿石市场不会出现剧烈的过剩,价格很难暴跌,而是"以价格震荡为主,往上往下的幅度都不大".
"大家有个互相博弈的过程,但相对而言钢厂还是处于弱势,因为它对需求没有控制力."她称.
因中国钢企减产,国际铁矿石现货价自9月以来挫跌,至10月底跌至22个月新低的每吨117美元以下,但此後开始一路震荡反弹,目前品味为62%的现货矿最新报价为每吨147美元.
但相较于2009年、2010年的中国进口铁矿石均价每吨79.8美元和128美元而言,目前的矿价仍可谓"不能承受之痛".据中钢协数据,中国前9月进口铁矿石平均到岸价为166美元/吨,同比升35%,中国为此多支出外汇219.94亿美元.
我的钢铁网信息总监徐向春则强调,明年中国钢厂的销售利润率估计在3.5%左右,期望到5%以上是"不可能的".
中国最大钢厂之一的宝山钢铁(600019.SS)高层此前就指出,中国钢铁企业面临的经营压力不在需求,而在于产能过剩下的成本高企.9月份纳入钢协统计的77家大中型钢厂利润仅78.99亿元人民币,环比下降6.59%,销售收入利润率仅2.53%.
**淡季再遭"寒流"袭击**
一般而言,每年的12月至2月份是钢材消费的淡季,但今年是淡季再遭"寒流",由于国内房地产和铁路等基建投资放缓,以及欧债危机的影响,这一波寒流很可能至少持续至明年上半年.
"10月下旬开始(钢价)跌得比较厉害,目前来看没有特别好的利好消息,需求和资金面都比较紧,房地产和铁路方面的很多工程都停了,影响还比较大的,"骏时钢铁涂镀产品负责人陈亚亮表示.
徐向春并预计,今年钢材需求估计将增长6-7%,这一增幅比年初的预计要下降不少,主要是因为宏观经济政策影响以及外需受挫造成的.
对于明年的钢材消费前景,分析师认为较今年会有所增长,但增速将很有限.因为即使中国经济增速下滑,但明年至少800万套保障房、汽车和家电等领域的消费仍将对钢材需求提供支撑.
但房地产投资前景并不向好,其在基础设施板块中的钢材消费量超过了半壁江山,朱慧指出,房地产前景不够明朗,并且现在库存量大,销售下降的状况将会令明年住宅项目的开工期延後.
"(但)如果房地产放松或者货币政策放松,将会是很大的利好."她称.
钢价的前景也不是特别乐观,"钢材行情挺纠结,价格最近虽然上来一些,但没有需求支撑,往下跌也跌不了多少,成本在哪儿."胡艳平认为.
"现在钢市是拉锯战,虽然跌幅不如2008年,但钢厂日子更难过,钢厂将不得不面临更长的调整周期."徐向春称.
**矿价120美元附近支撑强劲**
作为全球最大的铁矿石消费国,中国的钢材消费下滑自然减少了对铁矿石的需求,无论是矿石供需,还是海运市场,供需形势目前正从供不应求向供需基本平衡的方向转变,但要期望矿价大幅下降并不现实.
"(铁矿石)供需形势已经发生了变化,但不是急剧的变化."徐向春称,这会是个相当长的过程.
朱慧则指出,当前处于超跌反弹周期中的铁矿石价格上升空间非常有限,估计将在每吨150美元遇到强压,但要期望矿石价格跌落100美元以下的可能性很小.
"矿山对供应的控制能力要比钢厂对需求的控制能力要强得多得多,如果前景不好,矿山可以选择放弃或者放慢矿山项目,或者减产来支持价格,所以还得考虑垄断性对价格带来的支撑."她称.
控制海运贸易量约七成的三大矿商--淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)、必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)和力拓(RIO.L)(RIO.L)显然可以博取更多垄断收益.
胡艳平亦称,尽管国内铁矿石及三大矿山产量继续稳步增长,但绝对增量不是特别大,一些国际矿山新增产能集中释放期将出现2012年末及以後.
分析师普遍认为,矿价年内涨幅有限,明年铁矿石价格将前低後高,随着经济形势的日渐明朗,下半年有望冲高至180美元左右.
"(铁矿石)长期价格将会在每吨120-130美元左右,这是由成本决定的,最近矿石价格下跌过程中亦在120美元附近得到很强支撑."朱慧称.(完)
--审校 丁淑琴
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透旧金山/华盛顿2月6日 - 美国一家联邦上诉法院周二将就是否恢复总统特朗普的入境禁令听取辩论。此前特朗普发布行政令临时禁止七个穆斯林国家公民入境，这是其上台两周以来最受争议的一项政策。
路透英格兰索利哈尔2月6日 - 索利哈尔生产线上每辆路虎(Land Rover)车的铝制车身上，都带着一张长纸条，标注着每辆车的规格。在这张“身份卡”的最上方，注有车辆的出口目的国。