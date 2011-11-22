需求黯淡钢市被逼入“隆冬” 矿价难大降或雪上加霜

* 钢材需求下滑或延续至明年上半年

* 铁路和房地产等下游行业需求下滑是主因

* 钢厂进入寒冬期,盈利难以明显改善

* 长期看矿价将跌,但大幅降价恐难呈现

作者 李文科

路透北京11月22日电--中国钢铁业淡季再遭"寒流"袭击,国内外钢材需求双双下滑,且趋势还在蔓延,更为不妙的是,对外依赖度高达六成的铁矿石价格未来估计仍是"高高在上",高成本及低需求两头挤压,中国钢企前景不容乐观.

针对最近出现的钢价小幅反弹,业内人士指出,是之前暴跌行情的一轮修正,目前来看,钢材需求在年内不太可能改善,且可能持续到明年整个上半年,产能过剩阴影笼罩之下,钢价反弹难以持久.

"(钢材)需求整体不是很理想,下游企业的开工率也不是很好,建筑业需求下滑这段时间比较明显,可以说,现在看来几乎没有哪个下游行业需求不错."中国联合钢铁网资深钢铁分析师胡艳平称.

从今年9月份开始,螺纹钢、线材等主要建筑钢材价格连续出现小幅下跌,进入10月份,钢价一度出现每吨几百甚至上千元的"暴跌";最新数据显示,11月全国粗钢日产已降至年内新低,不过最近钢价出现小幅回升,小钢厂的复产率正在提升,或将刺激未来粗钢产量自低位回升.

对此,胡艳平认为,前期略有缓解的产能过剩压力将继续发酵,钢市基本面改善乏力.

需求虽然趋淡,但钢企要在成本方面获得更多空间也不现实,铁矿石价格并不会大幅下降.

渣打银行金属分析师朱慧认为,考虑到新建矿山的投产期、海运市场还不会明显放松以及三大矿商的垄断地位,铁矿石市场不会出现剧烈的过剩,价格很难暴跌,而是"以价格震荡为主,往上往下的幅度都不大".

"大家有个互相博弈的过程,但相对而言钢厂还是处于弱势,因为它对需求没有控制力."她称.

因中国钢企减产,国际铁矿石现货价自9月以来挫跌,至10月底跌至22个月新低的每吨117美元以下,但此後开始一路震荡反弹,目前品味为62%的现货矿最新报价为每吨147美元.

但相较于2009年、2010年的中国进口铁矿石均价每吨79.8美元和128美元而言,目前的矿价仍可谓"不能承受之痛".据中钢协数据,中国前9月进口铁矿石平均到岸价为166美元/吨,同比升35%,中国为此多支出外汇219.94亿美元.

我的钢铁网信息总监徐向春则强调,明年中国钢厂的销售利润率估计在3.5%左右,期望到5%以上是"不可能的".

中国最大钢厂之一的宝山钢铁(600019.SS)高层此前就指出,中国钢铁企业面临的经营压力不在需求,而在于产能过剩下的成本高企.9月份纳入钢协统计的77家大中型钢厂利润仅78.99亿元人民币,环比下降6.59%,销售收入利润率仅2.53%.

**淡季再遭"寒流"袭击**

一般而言,每年的12月至2月份是钢材消费的淡季,但今年是淡季再遭"寒流",由于国内房地产和铁路等基建投资放缓,以及欧债危机的影响,这一波寒流很可能至少持续至明年上半年.

"10月下旬开始(钢价)跌得比较厉害,目前来看没有特别好的利好消息,需求和资金面都比较紧,房地产和铁路方面的很多工程都停了,影响还比较大的,"骏时钢铁涂镀产品负责人陈亚亮表示.

徐向春并预计,今年钢材需求估计将增长6-7%,这一增幅比年初的预计要下降不少,主要是因为宏观经济政策影响以及外需受挫造成的.

对于明年的钢材消费前景,分析师认为较今年会有所增长,但增速将很有限.因为即使中国经济增速下滑,但明年至少800万套保障房、汽车和家电等领域的消费仍将对钢材需求提供支撑.

但房地产投资前景并不向好,其在基础设施板块中的钢材消费量超过了半壁江山,朱慧指出,房地产前景不够明朗,并且现在库存量大,销售下降的状况将会令明年住宅项目的开工期延後.

"(但)如果房地产放松或者货币政策放松,将会是很大的利好."她称.

钢价的前景也不是特别乐观,"钢材行情挺纠结,价格最近虽然上来一些,但没有需求支撑,往下跌也跌不了多少,成本在哪儿."胡艳平认为.

"现在钢市是拉锯战,虽然跌幅不如2008年,但钢厂日子更难过,钢厂将不得不面临更长的调整周期."徐向春称.

**矿价120美元附近支撑强劲**

作为全球最大的铁矿石消费国,中国的钢材消费下滑自然减少了对铁矿石的需求,无论是矿石供需,还是海运市场,供需形势目前正从供不应求向供需基本平衡的方向转变,但要期望矿价大幅下降并不现实.

"(铁矿石)供需形势已经发生了变化,但不是急剧的变化."徐向春称,这会是个相当长的过程.

朱慧则指出,当前处于超跌反弹周期中的铁矿石价格上升空间非常有限,估计将在每吨150美元遇到强压,但要期望矿石价格跌落100美元以下的可能性很小.

"矿山对供应的控制能力要比钢厂对需求的控制能力要强得多得多,如果前景不好,矿山可以选择放弃或者放慢矿山项目,或者减产来支持价格,所以还得考虑垄断性对价格带来的支撑."她称.

控制海运贸易量约七成的三大矿商--淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)、必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)和力拓(RIO.L)(RIO.L)显然可以博取更多垄断收益.

胡艳平亦称,尽管国内铁矿石及三大矿山产量继续稳步增长,但绝对增量不是特别大,一些国际矿山新增产能集中释放期将出现2012年末及以後.

分析师普遍认为,矿价年内涨幅有限,明年铁矿石价格将前低後高,随着经济形势的日渐明朗,下半年有望冲高至180美元左右.

"(铁矿石)长期价格将会在每吨120-130美元左右,这是由成本决定的,最近矿石价格下跌过程中亦在120美元附近得到很强支撑."朱慧称.(完)

--审校 丁淑琴

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。