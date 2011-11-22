土耳其总统称叙利亚变革不可避免

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透伦敦11月22日电---土耳其总统居尔(Abdullah Gul)在接受英国《卫报》采访时称，邻国叙利亚走入了死胡同，变革是无法避免的，但是必须采取一切措施防止该国陷入内战。
叙利亚总统巴沙尔(Bashar al-Assad)镇压反政府抗议活动，现已导致数千人死亡，土耳其对此日益持批评态度。
“叙利亚现已走入死胡同，因此变革势在必然。”
“我们认为进行变革的正确方法不是通过外部干预。这一改变要由叙利亚人民完成。没人愿意看到内战爆发。内战很危险，必须采取一切措施阻止内战。”正在对英国进行国事访问的居尔表示。
英国认为巴沙尔的行动是”令人恐惧和无法接受的“，并于周一与叙利亚反对派代表举行会谈。
居尔称，直到几个月前他还定期与巴沙尔交流，并建议巴沙尔允许自由选举、释放政治犯以及宣布明确的改革时间表。
“不过现在为时已晚。巴沙尔看起来选择了不同的道路。坦白讲我们已不再信任他了。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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