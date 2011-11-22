缅甸放松媒体管制 对外展现新形象

2011年11月21日，缅甸一个小商贩在出售报纸、杂志和书籍。 REUTERS/Soe Zeya Tun

路透仰光11月22日电---缅甸已经放松了对媒体的控制，从报纸到杂志，再到电视节目，缅甸反对派领导人昂山素季的身影无处不在。

缅甸一家周刊的资深编辑Ko Lynn说：“昂山素季有利于我们的生意。”缅甸政府最近数月略微放松了对媒体的控制。

“我们之前大约出版6,000册，现在已经达到了10,000册。”Ko Lynn说道。

昂山素季周一决定参加议会补选，这引燃了外界对缅甸将迈向民主社会的希望。

缅甸媒体完全失去自由的事实本身就是一个故事。

半个世纪来，缅甸的每首歌曲、每本书、每部卡通片、每篇新闻报导都需要通过当局审查批准，剔除其中涉及政治的讯息以及对缅甸专制制度的批评。

自昂山素季二十多年前开始反对缅甸当权者以来，她的名字便很少出现在公共场合，更遑论在报纸头条出现她的形象。

过去21年来，昂山素季先後被软禁长达15年，直到去年11月才获自由，现在很多报纸才开始敢于对她进行公开报导。

在最彻底的改革推动下，缅甸似乎最终已经开始改变。缅甸近半个世纪的军人政权今年3月宣告结束。

尽管立法机构充斥着各色前军事领导人，但他们无法再指望严格控制媒体了。“记者无国界”(Reporters Without Borders)去年公布的全球媒体自由度指数显示，在全球178个国家中，缅甸媒体的自由度位列第174位。

今年9月，缅甸解除了对主要新闻网站的禁令，其中包括路透英文网，以及一些由政府批评人士运营的网站。缅甸政府正起草一项新的法律，有关官员称该法将废除所有的直接政治审查。

缅甸总统首席政治顾问格格莱(Ko Ko Hlaing)表示，缅甸将结束政治审查。

他在周六接受路透采访时表示：“根据我们的宪法，每个公民都被赋予言论自由， 所以新的媒体法将反映这种对言论自由的保证，所以不会再有审查。”

“还会有一些监督体系和法律程序。”他说道。

“但文化和宗教领域还会存在审查。我们在维护我们的传统、文化和宗教上非常敏感。除此之外，他们可以完全自由地表达他们的意见。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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