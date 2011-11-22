浙江部分农信机构获准定向下调存准率--消息

中国央行或正继续通过定向调整信贷导向的方式,对宏观调控政策进行预调微调.而这一政策的实施地放在前期风口浪尖上的温州,无疑给了机构更多的联想空间. 两位消息人士周二向路透表示,浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存准率0.5个百分点至16%,11月25日起生效,恰逢存准率清算日.路透