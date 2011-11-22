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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 23日 星期三 07:20 BJT

金融市场已反映欧元区最糟糕情况--AXA IM

AXA Investment Managers执行长Dominique Carrel-Billiard表示,金融市场已经反映对欧元区最糟糕情况预期,但现在"加码"股票等风险较大资产还为时尚早. AXA IM看好投资级公司债,因股票仍继续遭遇波动,"减码"股市和现金,"加码"公司债,看好短期债券.股市当中,相比欧洲股市,AXA IM更偏好美股.路透

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