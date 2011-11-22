缅甸已经放松了对媒体的控制，从报纸到杂志，再到电视节目，缅甸反对派领导人昂山素季的身影无处不在。缅甸一周刊资深编辑Ko Lynn说：“昂山素季有利于我们的生意。”另外昂山素季周一决定参加议会补选，这引燃了外界对缅甸将迈向民主社会的希望。路透