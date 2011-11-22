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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 23日 星期三 07:17 BJT

缅甸放松媒体管制

缅甸已经放松了对媒体的控制，从报纸到杂志，再到电视节目，缅甸反对派领导人昂山素季的身影无处不在。缅甸一周刊资深编辑Ko Lynn说：“昂山素季有利于我们的生意。”另外昂山素季周一决定参加议会补选，这引燃了外界对缅甸将迈向民主社会的希望。路透

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