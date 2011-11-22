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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 23日 星期三 07:24 BJT

伊朗称西方国家新制裁徒劳无果

伊朗不理会西方国家新制裁措施，其外交部发言人Mehmanparast周二称此举只会令伊朗人民更加团结，不会拖累伊朗经济或导致伊朗被迫暂停核计划。美国、英国和加拿大周一宣布对伊朗能源和金融业采取新制裁措施；法国也计划采取“前所未有”严厉措施，包括冻结伊朗央行资产以及停止买入伊朗石油。路透

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