三季度黄金神秘买家或为中印央行

世界黄金协会周四公布的第三季黄金需求报告显示，各国央行买入近150吨黄金，远高于分析师预估，不过因保密需要，没有明确点出各路买家。国际货币基金组织(IMF)给出了其中20吨的买家，另外近130吨不知花落谁家。路透对国际货币基金组织(IMF)数据的研究发现，中国和印度最有可能是主要购入国。路透