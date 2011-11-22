龙永图：中国应进一步放开市场

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京11月22日电(记者 Lucy Hornby)---中国WTO入世谈判前首席代表龙永图表示，地区官员越来越多支持中国进一步开放市场。
龙永图表示，他在最近的会议和出行访问中意识到，各界对于拖缓改革进程的既得利益者益发不满。
龙永图在接受路透采访时表示：“中国大多数领导人和包括省级、地方领导人在内的高级官员依然认为，应该继续改革开放。”
“总体感觉依然是继续推进改革，否则我们将面临更多困难和问题。这是广大官员的共识。”
即便如此，支持经济改革者，尤其是那些赞成取消对外国企业设置投资障碍，以及抑制国有企业的改革者，他们在现如今的中国也面临着一条荆棘之路。
在过去十年，中国政府提升了国有企业的地位，尤其是2008年金融危机後，中国政府出台了4万亿元的经济刺激计划，其中多数是投向国有企业。
随着另一波全球经济放缓迹象的隐现，几乎没有中国高官公开支持进一步放开市场或改革。
龙永图说，当西方政府通过严重干预经济来回应经济危机时，那些市场自主调节理论的支持者便失去了信誉。
他表示：“很多同仁倾向于无为而治，或者不要有大的行动，以避免犯下大错或有损自己的职业前景。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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