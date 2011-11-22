NYMEX原油期货上涨

* 美国和其他国家就核纷争加强对伊朗实施禁运
* 美国第三季GDP环比年率被下修
* IMF将援助被拖入欧债危机的稳健国家
路透纽约11月22日电---美国原油期货周二上涨,此前连跌三天,因对伊朗的制裁引起地缘不稳定的忧虑,同时汽油期货价格跳涨,因预期感恩节假期行车出游.
欧元兑美元上涨,支持油价,此前国际货币基金组织(IMF)称将对面临欧债危机风险、但拥有可靠政策的国家开放更多借贷计划,提供援助.
美国商务部周二公布,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.0%,预估为增长2.5%,前值为增长2.5%.数据拖累原油价格在早盘短暂下跌.
分析师称,第三季GDP环比年率被下修,因为企业卖出库存以满足强劲的需求.所以企业需要重建库存,这将可能使美国第四季GDP呈现增长.
交易商淡化美国第三季GDP下修的影响,而是聚焦汽油期货价格跳涨,汽油期货上升近3%,连涨第二天.上周汽油期货下跌近5%.
埃及和叙利亚局势紧张,亦持续使油市投资者惴惴不安.
在周二2130GMT,美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库减少560万桶,美国最近一周汽油库存增加540万桶,馏分油库存减少88.6万桶.
路透访问分析师的调查显示,预计在11月18日当周美国原油库存增加50万桶,馏分油库存减少130万桶,汽油库存增加110万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货结算价报每桶98.01美元,日内升1.09美元或1.12%,盘中交投于96.55-98.70美元区间.
1月布兰特原油期货结算价报每桶109.03美元,升2.15美元或2.01%,结束为期四天的跌势.
布兰特原油期货较NYMEX原油期货升水尾盘走阔至11.02美元,周一则为9.96美元.
万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期下跌4.5%,因汽油价格同比上升18%.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
1月原油 98.01 1.09 1.1% 96.55 98.70 301,848 279,104
2月原油 98.19 1.20 1.2% 96.63 98.82 70,567 65,027
12月RBOB汽油 2.5618 0.0728 2.9% 2.4850 2.5650 24,954 27,252
1月RBOB汽油 2.5650 0.0663 2.7% 2.4926 2.5681 40,063 36,402
12月取暖油 3.0346 0.0403 1.4% 2.9740 3.038 31,626 43,183
1月取暖油 3.0465 0.0422 1.4% 2.9845 3.0494 62,941 61,467
ICE合约
1月布兰特 109.03 2.15 2.0% 106.62 109.45 206,095 183,497
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 553,509 510,015 695,099 1,276,616 -16,489
汽油 107,307 104,765 137,187 285,650 1,612
取暖油 153,842 168,706 143,697 293,411 -3,717(完)
--编译 利棣儿/梁睿雪;审校 艾茂林