美国股市连续第五日收跌

* 西班牙公债标售得标利率触及纪录高位

* 美国GDP环比年率被下修,加重市场的不安

* 道指回落0.5%;标普500指数下跌0.4%;Nasdaq指数收跌0.1%

路透纽约11月22日电---美国股市周二连续第五个交易日收跌,在西班牙借贷成本再创新高後已累积下跌逾5%.

市场仍受欧债危机恶化的忧虑拖累,收益率攀升暗示前景将继续恶化,且股市一直受欧洲信贷市场波动性所左右.

有关国际货币基金组织(IMF)将向陷入困境的欧元区国家提供短期信贷的消息短暂提振股市,但涨势很快消退.

西班牙的短期借贷成本周二触及14年高位,因解决欧债危机的政治不确定性令该国成为又一个受害者.

标普500指数勉力守在1,187点附近,料为下一个技术支撑位,此为2011年高位至低位跌势的61.8%回档位.该指数上周跌穿1,200点关口.

芝加哥OptionsXpress Holdings资深市场分析师Joseph Cusick称,股市目前遭到打压,技术面正在达到超卖水平.

"我将关注标普的1,200点位,如果触及,最近两天的跌势就能扳回大约50%,对多头来讲这个区域可能十分关键."

道琼工业指数收跌53.59点,或0.46%,报11,493.72点;标准普尔500指数收跌4.94点,或0.41%,至1,188.04点.Nasdaq指数下跌1.86点,或0.07%,报2,521.28点.

股市开盘前,数据显示美国第三季经济增长环比年率修正为2%,低于初值的2.5%,不过在库存减少和强劲的消费者支出推动下,第四季经济增速或高于预估.[US-ECI-CMN]

市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)最近一次会议记录反应淡然,记录显示部分官员称准备出台更多措施以支撑经济,不过鉴于前景不明朗,美联储最终没有决定采取新措施.

惠普(HPQ.N)跌0.8%至26.65美元,周一晚间惠普公布的2012年财测保守,低于市场预估.

Nasdaq成分股中,Groupon(GRPN.O)一度急跌14%,因市场担心该公司面临更激烈的竞争,使该公司股价下跌至接近其首次公开发行(IPO)价格20美元,报20.07美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为69.9亿股,低于目前日均值的80亿股.

纽约证交所涨跌股票家数之比为11:18,Nasdaq市场涨跌比例约为1:2.(完)