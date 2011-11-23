赛义夫是被沙漠向导出卖遭俘获

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透利比亚津坦11月22日电(记者 Oliver Holmes)---卡扎菲次子赛义夫(Saif al-Islam Gaddafi)被一名利比亚游牧民出卖遭俘获。这名游牧民称，他是被雇来帮助赛义夫逃往邻近的尼日尔， 事成後会获得100万欧元。
利比亚新政府的一名官员称，赛义夫周末被抓获是“利比亚戏剧的最後一章”。
这位名叫Yussef Saleh al-Hotmani的游牧民说，他联系到利比亚南部的革命战士，告诉他们赛义夫一行两辆车在11月18日晚上经过那片地区的具体时间。
Hotmani周二在津坦(Zintan)表示：“我让赛义夫认为，我信任他。”在起诉细节尚未敲定前，赛义夫目前正被拘押在津坦某秘密地点。
Hotmani说，在赛义夫被捕的那晚，他与赛义夫的私人保镖坐在车队的第一辆车中。
“我与军方战士们都认为，最好的伏击地点是在被高地包围的某个沙漠地点。”
来自津坦的10名战斗人员和Hotmani所在部落al-Hotman的5人伺机等待。
Hotmani说：“当我们在夜幕中抵达深谷中时，(战士们的)开火非常精确，只花了不到一分钟就制伏了第一辆车。”他还补充道，他故意让赛义夫车队的两辆汽车相隔3公里，以便让战斗人员重新组合并留出让Hotmani加入他们的时间。
“当第二辆车抵达时，我们开始非常精确地向汽车开火，把车子打坏，让他无法逃跑。”
Hotmani说，赛义夫跳下汽车试图逃跑，但还是被抓住了。“我们把他当战俘对待。”
但这位自称“沙漠之子”的游牧民拒绝就何时或以何种方式联系15名战斗人员提供细节。
“我敢肯定(赛义夫和他的卫兵)到达边境就会杀了我。他们携带了两支手枪，两枚手榴弹，一把刀子和几副手铐。如果他们起了疑心，他们会杀了我。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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