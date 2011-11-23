23日盘前分析：2400点展开拉锯战

昨日A股市场继续呈现弱势缩量震荡整理态势，沪综指早盘低开後，盘中再度跌破2400点关口，随後出现拉升，在“四连阴”之後终于收出小阳。2400点连续两个交易日失而复得，支撑力度可见一斑。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场继续呈现弱势缩量震荡整理态势，沪综指早盘低开後，盘中再度跌破2400点关口，随後出现拉升，在“四连阴”之後终于收出小阳。2400点连续两个交易日失而复得，支撑力度可见一斑。

从成交量来看，本周以来的两个交易日市场成交低迷，持续创下2307点以来的地量水平。成交量的萎缩反映出市场的恐慌杀跌动能已经大大减轻，大盘持续大幅下跌空间有限。

近期大盘持续下跌，一方面因为近期A股市场成交量迅速萎缩，资金再度谨慎导致市场做多动能明显减弱，个股调整也大大的打击了市场的做多热情，另一方面则是因为欧美股市再度上演连续破位下行的走势，对A股市场心理层面冲击较重。

有分析人士指出，在10月外汇占款近四年来首现负增长、美元阶段性强势格局较为确定、年底资金面紧张、公开市场出现资金净回笼的背景下，短期流动性紧张的局面或倒逼政策放松，今年12月或明年1月，央行下调存款准备金率的可能性较大。

年末A股依旧维持震荡筑底格局，不过市场各类机构已在积极研判明年行情。综合券商、基金和保险等多家机构观点，若明年货币政策进一步放松空间打开，A股有望迎来一波阶段性行情。

尽管在我国经济找到新增长模式之前，市场仍将维持波动，但各机构已开始围绕经济结构转型积极布局，政策大力支持的板块受到机构青睐。

消息面，中国证券业协会22日下发《关于落实有关要求的通知》，要求各证券公司深刻领会《指引》精神，对照《指引》进行全面自查。严格执行业务隔离要求，不得直投已保荐企业；保荐前已直投的，直投子公司须承诺延长股份锁定期。同时，增加直接投资项目信息披露内容，并尊重被投资企业自主选择保荐机构的权利，高度重视社会监督作用。

另外，据媒体报导，消息人士22日表示，浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5个百分点至16%。央行有关人士在接受记者采访时表示，对此消息不予评论。（完）

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