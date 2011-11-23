美国第三季GDP环比年率下修至成长2.0%

* 第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.0%

* 企业库存减少,但出口强劲给予部分抵消

* 库存减少支撑第四季经济成长增强的观点

路透华盛顿11月22日电---美国第三季经济增长的速度慢于此前的初值,但企业库存下降且消费者支出坚挺,表明经济成长将在2011年底加快.

美国商务部周二公布,7-9月当季GDP环比年率修正为增长2.0%,低于初值的增长2.5%.

虽然经济增长的步伐较分析师原先的预估疲弱,但该报告的分项指数,特别是消费者支出仍然坚挺,且企业库存出现近两年来的首次下滑,为第四季经济取得更佳表现创造了条件.

消费者信心恶化可能导致企业认为需求更趋疲弱.由于消费者支出显示出韧性,分析师称,企业目前必须补充库存,让工厂加紧生产.

Decision Economics驻纽约资深分析师Cary Leahey称,"经济成长的各个方面都出现改善.库存降低,因而企业未来很可能加快生产.此外出口也呈现上升."

"因此,虽然第三季经济增长率下修了0.5个百分点,但这些增幅可能会在今年第四季或者明年第一季轻而易举地恢复."

迄今为止的数据表明,第四季经济增长率可能会超过3%,这将是18个月来最快增速.

美股连续第五日收低,因西班牙借贷成本再创新高,突显欧元区债务危机的严重程度.

长期美国公债价格上涨,美元指数几无变动.

欲浏览美国第三季GDP下修至2%的相关图表请点选(link.reuters.com/gur25s)

**企业库存下滑**

尽管数据下修,但第三季经济增速仍高于第二季的1.3%.

政府下修第三季数据主要源于企业库存减少85亿美元,为2009年第四季以来首次下滑.

库存的减少令GDP增速损失1.55个百分点,不过其中部分为出口强劲所抵消.

扣除库存後,未经修正的经济增速达到3.6%,第二季为增长1.6%.

消费者支出增长下修至2.3%,但仍为2010年第四季以来最快,前值为2.4%.

不过收入增长疲弱,未来可能拖累支出.报告显示,如果将通胀考虑进去,则可支配收入的跌幅从1.7%扩大至2.1%.而前一季为下降0.5%.

美国国会"超级委员会"未能就至少1.2万亿(兆)美元的减赤方案达成协议,亦令经济前景不明.目前尚不清楚国会是否会延长将于下月到期的薪资税减税以及紧急失业救济政策.

财政问题可能造成拖累,加之欧债危机不断恶化,或将损害明年初的经济增长,并促使美国联邦储备委员会(美联储,FED)进一步出台货币刺激措施.

美联储周二公布的11月1-2日会议记录显示,一些美联储官员相信,温和增长的经济前景可能令联储有理由采取更多宽松货币政策.

"华府彻底未能对支出或税收进行任何有意义的改变,可能会进一步挫伤消费者和企业的信心,"Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示.

"因此,第四季GDP增长率可能确实会很不错,但2012年经济成长步伐或许就会大幅放缓,这将抑制投资者,让美联储得持续尽力祭出刺激,即便就像要推一根绳子一样效果欠佳."

**暂时性因素发生转变**

过去一季产出提升,部分反映了今年早些时候阻碍经济成长的因素发生了转变.

汽油价格跳涨在今年前半年令支出承压,3月日本强震和海啸所导致的供应链中断也曾限制了汽车产量.

第三季企业投资增幅下修至14.8%,初值为16.3%,因非住宅结构投资及设备和软件支出的预估值被下调.

商务部表示,企业税後获利成长3.0%.第二季时为增长4.3%.

出口成长为4.3%,优于初值的4.0%;而进口增长则从1.9%大幅下修为0.5%.

其他方面修正值显示住宅建筑温和成长,政府开支呈现疲弱.

这项GDP报告也显示通胀压力正在消退,个人消费支出(PCE)物价指数从初值的增加2.4%下修至增加2.3%.第二季为增加3.3%.

扣除食物及能源成本的核心PCE指数从增加2.1%下修至增加2.0%.上季时为增加2.3%.(完)