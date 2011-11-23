中国股市盘前看点--11月23日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国11月19日当周初请失业金人数等

--英国央行公布11月9-10日货币政策会议记录.

**宏观经济和政策面**

--中国央行或正继续通过定向调整信贷导向的方式,对宏观调控政策进行预调微调.而这一政策的实施地放在前期风口浪尖上的温州,无疑给了机构更多的联想空间.

--发改委专家预测称,今年全年外贸增速"高开低走"已成定局,进出口增速回落趋势将在四季度延续,预计明年全年进出口总额将在4.2万亿至4.32万亿美元之间,增幅在14%至17.5%之间,增幅将较今年进一步回落.

--社科院副院长李扬表示,当前国内经济形势已发生了变化,在控制物价上涨已逐渐淡出调控首要目标後,年末两个月应适当放松流动性紧缩力度.

--中证报援引证监会有关人士透露,深圳证券交易所目前已提出完善创业板退市制度的初步方案,拟从增加退市标准、完善恢复上市审核标准、缩短退市时间、改进退市风险提示方式、设立单独的板块和退市後的去向安排等六个主要方面对创业板退市制度进行完善.

**重点行业和公司**

--粤电力(000539.SZ)称,公司拟以4.79元/股,向控股股东粤电集团发行股份15.58亿股,收购旗下七个发电公司部分股权,目标资产评估价值为75亿元.

--交通运输部统计显示,1-10月,规模以上港口货物吞吐量合计完成75.5亿吨,同比增长13.6%.其中,10月单月港口吞吐量较上月下滑0.7个百分点.

**海外动向**

--美国股市连续第五个交易日收跌,在西班牙借贷成本再创新高後已累积下跌逾5%.道琼工业指数收跌53.59点,或0.46%,报11,493.72点.

**关键点位**

--沪综指中期支撑位于前期低点2,300点附近.(完)