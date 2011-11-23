伊朗称对其石化业制裁只会适得其反

路透德黑兰11月22日电---伊朗半官方通讯社Fars报导称，伊朗周二表示，对伊朗石化业实施的新制裁不会阻止其出口欧洲市场，只会推高全球市场价格并带来更多的出口收入。

伊朗石油部副部长兼国家石化公司（NIPO）总经理Abdolhossein Bayat在接受Fars采访时表示：“（制裁）定会导致全球市场中石化产品价格的提升，可能会在无意中对我国的外汇收入作出重大贡献，因为伊朗永远不会失去它的目标市场。”

此前，西方国家怀疑伊朗在制造核弹，纷纷加大对伊朗政府的施压力度，试图阻止其核计划。新施压措施涉及伊朗产值80亿美元的石化贸易领域。

Bayat表示，新制裁不会阻止伊朗向欧盟出口石化产品，因为NIPO不在欧盟的制裁黑名单上。

他说，伊朗的对策之一是安抚那些实施制裁的国家，要麽就是规避这些国家。

“利用我们在全球市场中的影响力以及我们与某些投资国良好的合作，我们绝对不用理会新制裁，因为理智要求我们寻求报复。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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