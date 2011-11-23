伊朗称对其石化业制裁只会适得其反

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透德黑兰11月22日电---伊朗半官方通讯社Fars报导称，伊朗周二表示，对伊朗石化业实施的新制裁不会阻止其出口欧洲市场，只会推高全球市场价格并带来更多的出口收入。
伊朗石油部副部长兼国家石化公司（NIPO）总经理Abdolhossein Bayat在接受Fars采访时表示：“（制裁）定会导致全球市场中石化产品价格的提升，可能会在无意中对我国的外汇收入作出重大贡献，因为伊朗永远不会失去它的目标市场。”
此前，西方国家怀疑伊朗在制造核弹，纷纷加大对伊朗政府的施压力度，试图阻止其核计划。新施压措施涉及伊朗产值80亿美元的石化贸易领域。
Bayat表示，新制裁不会阻止伊朗向欧盟出口石化产品，因为NIPO不在欧盟的制裁黑名单上。
他说，伊朗的对策之一是安抚那些实施制裁的国家，要麽就是规避这些国家。
“利用我们在全球市场中的影响力以及我们与某些投资国良好的合作，我们绝对不用理会新制裁，因为理智要求我们寻求报复。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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