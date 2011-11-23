新华称美国对其“债务定时炸弹”视而不见

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透北京11月22日电---新华社周二称，美国承认控制国家债务膨胀的失败，是对其“债务定时炸弹”视而不见。新华表示，美国议员忽略了对世界的责任。
由12名成员组成的美国国会“超级委员会”中的共和党及民主党人士周一称，对于处理美国高达万亿美元的预算赤字，以及规模几乎等同整个美国经济的国家债务，他们分歧严重、无法达成一致意见。
新华社发表英文评论称，“超级委员会”削减美国预算赤字协议的“流产”，将在世界范围内给原本疲弱的市场信心带来阴霾。
评论称，“美国荒谬的国内政治格斗”证明，美国没有能力“站出来负担其责任”以帮助萧条的世界经济获得可持续及平衡的增长。
“华府的政治精英们……有责任鼓起勇气拆除债务定时炸弹，也应开始向世界展示，他们有足够的智慧和决心，不进一步危害脆弱的全球经济复苏。”
美国议员在1.2万亿美元减赤计划协议上的失败，使美国明年税务及开支面临不确定性，这可能使原本因欧元区债务危机而信心大减的投资者进一步退缩。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透巴黎2月6日 - 法国民调公司Opinionway周一公布的调查结果显示，今年总统大选中，独立参选人马克龙(Emannual Macron)料将轻松打败极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)。