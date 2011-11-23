国际红十字会称狱中探访过赛义夫

路透日内瓦11月22日电（记者 Stephanie Nebehay）---国际红十字会（ICRC）表示，该组织周二在利比亚探访了拘押中的卡扎菲之子赛义夫。

ICRC发言人安德森（Steven Anderson）在接受路透采访时表示：“ICRC今天下午在津坦探访了赛义夫。他的健康状况看起来不错。”

他拒绝说出该拘押中心的名字，也不愿给出关于探访赛义夫的更多细节。

赛义夫上周六在利比亚南部沙漠中被抓获。

安德森表示，此次探访符合ICRC的标准程序，包括该组织有权私下访问被拘押者并进行後续回访。

他说：“这是ICRC官员对利比亚被拘押人士多次探访中的一起，目的是为监控其拘押条件和他们所受到的待遇。”

他表示，自利比亚内战开始以来，该组织已在利比亚近60个拘押地点探访了约8,500名被拘押者，其中多数集中在过去三个月中。

作为探访的交换条件，他们对拘押条件和囚犯待遇的秘密报告只能提交给拘押当局。ICRC还为被拘押者和其家人互传信息。

国际刑事法庭检察官奥坎波(Luis Moreno-Ocampo)周二承认，赛义夫可能在利比亚境内接受审判，而不是在海牙国际刑事法庭受审。意味着如果在国内的审判中如果罪名成立，赛义夫可能面临死刑。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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