国际红十字会称狱中探访过赛义夫

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透日内瓦11月22日电（记者 Stephanie Nebehay）---国际红十字会（ICRC）表示，该组织周二在利比亚探访了拘押中的卡扎菲之子赛义夫。
ICRC发言人安德森（Steven Anderson）在接受路透采访时表示：“ICRC今天下午在津坦探访了赛义夫。他的健康状况看起来不错。”
他拒绝说出该拘押中心的名字，也不愿给出关于探访赛义夫的更多细节。
赛义夫上周六在利比亚南部沙漠中被抓获。
安德森表示，此次探访符合ICRC的标准程序，包括该组织有权私下访问被拘押者并进行後续回访。
他说：“这是ICRC官员对利比亚被拘押人士多次探访中的一起，目的是为监控其拘押条件和他们所受到的待遇。”
他表示，自利比亚内战开始以来，该组织已在利比亚近60个拘押地点探访了约8,500名被拘押者，其中多数集中在过去三个月中。
作为探访的交换条件，他们对拘押条件和囚犯待遇的秘密报告只能提交给拘押当局。ICRC还为被拘押者和其家人互传信息。
国际刑事法庭检察官奥坎波(Luis Moreno-Ocampo)周二承认，赛义夫可能在利比亚境内接受审判，而不是在海牙国际刑事法庭受审。意味着如果在国内的审判中如果罪名成立，赛义夫可能面临死刑。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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