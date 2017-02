明年进出口增幅14%至17.5%--发改委专家

路透上海11月23日电---中国证券报周三援引国家发改委专家预测称,今年全年外贸增速"高开低走"已成定局,进出口增速回落趋势将在四季度延续,预计明年全年进出口总额将在4.2万亿至4.32万亿美元之间,增幅在14%至17.5%之间,增幅将较今年进一步回落.

发改委对外经济研究所所长毕吉耀表示,全球经济增速放缓导致的外需减弱、国内生产成本提高、人民币升值较快是近期外贸增速快速回落的主要原因.9月以来中国外贸进出口额连续下降,说明欧债危机的影响开始显现.

但他对外贸整体形势仍持乐观态度."去年外贸在2009年下降的形势下实现了高增长,因此今年的同比基数较高.扣除同比因素,今年的增速还是不错."他称.

他并预计,今年全年中国外贸进出口总额为3.68万亿美元,增幅为23.8%.其中,出口1.93万亿美元,增长22.2%;进口1.75万亿美元,增长25.8%;全年顺差1,760亿美元.

商务部此前发布的报告预计,2012年对外贸易将继续保持增长态势,但增速可能回落;预计中国2011年全年进出口总额约3.5万亿美元,同比增长20%左右,全年贸易顺差料在约1,500亿美元.

据海关统计,今年1-10月中国外贸进出口总值2.98万亿美元,同比增长24.3%,进出口规模已超过2010年2.97万亿美元的全年历史最高水平.(完)

