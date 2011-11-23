IMF加强贷款工具并推出流动性额度

路透华盛顿11月22日电---国际货币基金组织(IMF)周二新增其贷款工具,推出六个月流动性额度,为那些实行稳健政策但在欧元区债务危机中可能面临风险的国家提供帮助.

目前正值欧元区危机扩散忧虑不断升温.这场危机始于希腊,但现在像意大利,西班牙和法国这样的大型经济体也受到金融市场的攻击.

IMF表示,将建立一个灵活的流动性额度,用于"防范未来的冲击,并作为短期流动性窗口,满足那些可能被卷入危机经济体的需要."

IMF表示,新的流动性额度将会为经济政策相对较好的国家提供六个月贷款,以便这些国家在面临非自身原因所导致的事件时,仍然能满足短期国际收支差额的资金需求.

根据六个月期贷款协议获得的流动性,最高可达成员国出资额的五倍,而且几乎不附带什麽条件.

IMF称,上述预防暨流动性额度(Precautionary and Liquidity Line)亦能用于12-24个月的较长期贷款项目,最高可以达成员国出资额的10倍.但会附带较多条件,而且将受到IMF理事会考核.

IMF并未说明哪些国家具备参与上述协议的资格.

针对受到外部因素冲击而急需平衡国际收支的国家,IMF也推出新的快速融资工具,例如受政治乱局冲击的中东和北非国家.

该工具可以立即向有关国家提供融资支持,最高可获等同于成员国出资额的流动性.

IMF成员国的出资额大致是根据成员国经济、贸易和储备规模来计算的.某一成员国出资额的多少,决定该国可以向IMF借多少钱.

"我们行动很快,新工具将使我们可以更迅速且更有效地回应,让成员国受益,"总裁拉加德在声明中称.(完)