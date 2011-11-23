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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 23日 星期三 10:53 BJT

那不勒斯2-1胜曼城

周二在欧冠联赛A组一役中，意甲劲旅那不勒斯主场2-1胜曼城，小组积分超越这一英超豪门一分，排名第二。赛中卡瓦尼梅开二度，开赛第18分钟首开纪录，下半时为那不勒斯完成绝杀。巴洛特利第33分钟曾为曼城追平比分。拜仁已锁定小组第一，小组赛还剩最後一轮，两支球队将争夺一张出线席位。透

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