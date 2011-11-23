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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 23日 星期三 10:53 BJT

拜仁3-1提前出线

拜仁慕尼黑周二3-1轻取西班牙比利亚雷亚尔，以欧冠A组头名提前出线。此役里贝里（左）梅开二度，开赛第3分钟借助对方防守失误为拜仁首开纪录，随後戈麦斯（右）近距离攻入本赛季欧冠第6粒进球，第50分钟德古兹曼为比利亚雷亚尔扳回一分，但19分钟後，里贝里再入一球，为拜仁锁定胜局。路透

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