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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 23日 星期三 10:52 BJT

皇马6-2狂胜弱旅

皇家马德里周二再现王者风范，6-2横扫弱旅萨格勒布迪纳摩，稳锁欧冠联赛D组头名位置。本泽马开赛2分钟首开纪录，卡列洪四分钟後为皇马拉大比分优势，第9分钟伊瓜因将赛场比分改为3-0，第20分钟厄齐尔已打入皇马第四粒进球，下半时本泽马与卡列洪分别再添一球，对方赛末追回两球。路透

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