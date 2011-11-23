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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 23日 星期三 10:51 BJT

本菲卡2-2平曼联後出线

周二在老特拉福德球场展开的一场欧冠联赛小组赛较量中，本菲卡客场2-2战平心不在焉的曼联，自2005年以来首次闯入欧冠淘汰赛阶段。而作为英超冠军、欧冠上赛季亚军的曼联则为後防失误付出惨重代价，现在他们必须在C组最後一场比赛至少战平巴塞尔才能晋级。路透

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