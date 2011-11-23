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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 23日 星期三 10:50 BJT

国米1-1锁定小组头名

已提前锁定欧冠16强位置的国际米兰在B组对阵土耳其劲旅特拉布宗体育一役中，与对手1-1战平，稳居该组头名。开赛第18分钟，阿尔瓦雷斯进球为国米取得领先，但五分钟後阿尔滕托普回敬一球，之後双方均再无建树。周二稍早由于同组里尔2-0胜莫斯科中央陆军，国米已提前出线。路透

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