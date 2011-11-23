法德将敦促修改欧盟条约

10月26日在伦敦拍到的欧元符号。 REUTERS/Luke MacGregor

* 西班牙公债收益率创14年高位

* 欧洲央行管委魏德曼排除欧洲央行充当最後贷款人的可能

* 德总理默克尔称,欧元债券只会在一体化进程的最後阶段实现

* 荷兰表示,希腊政党领导人必须签署承诺书以获得救助

路透巴黎/柏林11月22日电---法国总统萨科齐对德国就修改欧盟条约的呼吁表示支持,修改後的条约将赋予欧盟当局干预欧元区成员国预算的权力.

萨科齐周二称,法德两国将很快提出修改欧盟条约的建议,以因应该地区的主权债务危机.

他在巴黎的一场论坛上表示,"与(德国总理)默克尔一道,我们将很快提出修改条约的建议,以避免成员国在预算、经济和财政领域方面出现分歧."

"我们不光要竭尽所能保卫欧洲,还要使其更为稳固."

修改欧盟条约将是一个艰辛的过程.法国长期以来维护其财政和经济主权,该国选民在2005年一场全民公投中拒绝了欧盟宪法提议.

但外交人士表示,萨科齐几无选择,只能同意默克尔的作法,因为法国的顶级AAA评等恐不保,且法国公债较可比德债的风险溢价正在升高.

在欧元区多数较疲弱国家的借款成本无情飙涨後的隔日,欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)呼吁要有"危机措施",这是对欧洲央行采取进一步行动的明显暗示.

德国央行总裁魏德曼,亦为欧洲央行管委会中甚具影响力的决策者.他表示,"(欧洲央行)接受作为高负债成员国最後放款者的角色,将逾越其职责,使其正统的独立性受到质疑."

其并称,任何认为放弃稳定导向的原则及扬弃现行规定就可以克服危机的看法都是不正确的."这麽做,就好比喝海水来解渴."

如果欧元区成员国未能遵守欧盟的规定,默克尔呼吁要有凌驾于国家预算主权的更严格规定.

她表示,现在就讨论发行欧元区共同债券并不是很合适,因为就算有可能,债务的共同担保也只能在欧洲整合过程结束之後实现.

**西班牙公债收益率飙升**

西班牙短期借款成本周二触及14年高点,尽管承诺将奉行节支政策的保守势力在周日的大选中大获全胜.

当选首相Mariano Rajoy拒绝在12月20日宣誓就职之前给出撙节计划或经济部长人选的明确信息,这令投资者感到失望,并使市场所不愿看到的政策真空继续存在.

评级机构惠誉表示,西班牙新政府有短暂的机会,可以利用新获得的权力实施满足现行财政目标所需要的进一步节支.

"如果要提高市场对政府实现增长和降低债务能力的期望,就必须推出有魄力且彻底的财政和结构性改革,给市场一个惊喜,"惠誉表示.

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**购买公债时断时续**

欧洲央行断断续续地购买有限的西班牙和意大利公债,未能给市场提供持续的宽慰.

"如果不是欧洲央行,西班牙或意大利公债就不会有市场,"Evolution证券固定收益主管Gary Jenkins表示.

意大利新任总理蒙堤在布鲁塞尔提出改革计划大纲,交易员称意大利两年与10年期公债收益率(殖利率)曲线再次出现倒挂,促使欧洲央行出手买进中短期意大利公债.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索称,蒙堤的改革计划正确处理了意大利面临的巨大挑战,该国必须努力重建投资者信心.不过有关意大利的资金援助尚未提及,目前该国借款成本已经达到希腊、爱尔兰和葡萄牙寻求援助时的水平.

欧元区银行业对欧洲央行的资金需求飙升至两年高位,表明主权债危机令银行间拆借市场几乎冻结.

德国总理默克尔一直坚称,解决债务危机的唯一办法是各成员国透过财政紧缩和结构性改革,来提高经济竞争力.

她亦敦促欧元区救援基金加快拟定计划扩充救助能力,向外资提供债券担保并增强信贷.

欧元区财长按计划将于下周一批准提案细节,但分析师非常怀疑欧盟领导人是否能达成上月峰会所设定的1万亿欧元杠杆化目标.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩表示,执委会将力争取得更大权力确保欧元区成员国预算不会违反共同规定.

执委会将呼吁将平衡预算规定纳入国家法律,特别是宪法,还将提议以独立于政府的国家财政委员会提供的预估为基础,来制定预算计划.

雷恩表示,德国政府独立经济顾问小组递交的一份提议值得进一步研究.该提案建议成立欧元区债务赎回基金,以严格条件共同承担区内债务.

默克尔对该提案的合法性表示质疑,称其"不可能在现实中得到实施".

在危机发源地希腊,僵局仍在持续,主要保守党领导人仍拒绝对财政撙节措施签署书面承诺.

荷兰财长表示,如果希腊新民主党领袖Antonis Samaras不做出书面保证,欧元区财长们下周就不会批准向该国发放急需的80亿欧元下笔援助款.(完)