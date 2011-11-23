美国称对伊政策延缓了伊朗核计划

路透华盛顿11月22日电（记者 Matt Spetalnick）---美国国家安全顾问多尼伦（Tom Donilon）周二称，美国发起的孤立伊朗行动延缓了伊朗核计划，并表示依然有“时间、空间和方式”说服伊朗放弃制造核武器企图。

多尼伦在一次演讲中为奥巴马的伊朗政策辩护。此前，共和党总统候选人批评奥巴马政府在挫败伊朗推进核计划上做得不够。

他的发言或许也是希望以色列可以给华府更多时间，以便其战略能发挥作用。自国际原子能机构本月指责伊朗秘密从事核武器研制工作以来，外界对于以色列袭击伊朗核设施的猜测便甚嚣尘上。

多尼伦在布鲁金斯学会（Brookings Institution）表示：“从根本上来说，今天的伊朗比以往任何时候都更羸弱、更孤立、更脆弱、口碑更差。”此前一天，美国、英国和加拿大对伊朗的能源和金融业实施了新制裁。

他说，伊朗拒绝了奥巴马最初的外交接触，并持续藐视国际社会，美国因此致力于加大制裁力度，强化与伊朗邻国的军事关系，并加深对伊朗的孤立。

多尼伦表示：“这些制裁的效果很明显，再加上伊朗的失误和困难，（上述因素）放缓了伊朗的核努力……伊朗继续推进（核项目）不仅变得更难，代价也更高。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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