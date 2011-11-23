摩根大通将收购明富环球持有的LME股权--消息人士

* 摩根大通将以2,500万英镑收购明富环球的持股

* 此举将让摩根大通成为LME最大股东

* 此交易暗示LME的估值达5.3亿英镑

路透伦敦11月22日电---两名熟知内情的消息人士表示,摩根大通(JPM.N)将在近期宣布,已经买下已宣告倒闭的明富环球持有的伦敦金属交易所(LME)4.7%股权,使摩根大通成为LME最大股东.

消息人士指出,摩根大通将支付2,500万英镑(3,910万美元)收购这个全球最大金属市场的股权,意味着LME的总值约为5.30亿英镑.

摩根大通可能最快于本周进行公告.

摩根大通收购股权後,可能让LME收购战的风向转变;这个全球最大金属交易市场已经开放收购大门,潜在收购交易金额可能达10亿英镑(16亿美元).

LME一名发言人稍早表示,将在12月8日之前开放帐册供潜在买家查阅.但之後一名接近LME的消息人士表示,上述的时程看来太过于自信,可能会加以延後.

摩根大通、LME及明富环球破产在英国的破产管理人毕马威会计师事务所皆不愿置评.摩根大通目前已持有6.2%的LME股权.

高盛(GS.N)也是LME的大股东.另外两个可能竞购LME股权的业者为芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)以及洲际交易所(ICE)(ICE.N).

一名消息人士表示,摩根大通也将另行以200万英镑买进明富环球持有的LME B股.

B股持有人可以取得交易LME股权的权利,同时也可以另行卖给其他LME的股东.摩根大通已经持有B股,目前尚不清楚其取得新的B股後会有哪些变化.(完)